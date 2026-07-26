Španski fudbaler Dani Olmo oglasio se posle javnog izvinjenja argentinske legende Roberta Ajale. Aktuelni svjetski šampion bio je iskren i otkrio je da ne prihvata kajanje asistenta u stručnom štabu Argentine.

Izvor: MN Prees

Iako je od finala Svjetskog prvenstva prošlo skoro nedelju dana, sukob između fudbalera Španije i Argentine i dalje privlači veliku pažnju javnosti. Posle meča u kojem je Furija slavila sa 1:0 i osvojila planetarnu titulu, ostao je u senci incident koji se dogodio nakon poslednjeg zvižduka. Najviše pažnje izazvala je situacija u kojoj su pojedini argentinski igrači fizički nasrnuli na fudbalere Španije. Među onima koji su se našli u centru priče bio je i Dani Olmo, koji je sada javno odgovorio na izvinjenje Roberta Ajale, pomoćnog trenera Argentine.

Ajala se izvinio Olmu, ali je istovremeno pokušao da objasni svoj postupak tvrdnjom da je reagovao zbog izjave španskog veziste. Takvo obrazloženje nije prihvatio fudbaler Furije.

"Onaj ko kaže da se kaje, a istovremeno opravdava udarac pesnicom tvrdeći da je to bila reakcija na neku izjavu, vjerovatno se zapravo ne kaje, jer ne govori istinu. Nisam mu ništa rekao, tako da nema potrebe ni da mi se izvinjava. Ono što nas zaista definiše nije greška koju napravimo, već hrabrost da je priznamo sa poniznošću, istinom i dostojanstvom", poručio je Olmo Ajali.

Fudbaler Španije istakao je i da mu je važno kakvu sliku ostavlja van terena, posebno zbog porodice i mladih koji ga prate.

"Kada moja djeca, moja porodica, brojni navijači i ljudi iz Terase budu gledali tu utakmicu, želim da budu ponosni na način na koji se takmičimo i pobjeđujemo, ali prije svega na naše ponašanje. Fudbal ima veliki uticaj i zbog toga smo mi igrači primer djeci i novim generacijama, što nosi veliku odgovornost. Ali hvala Bogu, najvažnije je da smo doživjeli nevjerovatno Svjetsko prvenstvo, da je ceio svijet to vidio i da smo posle ogromnog rada postali svjetski prvaci", rekao je Olmo.

Ko je Roberto Ajala?

Iako visok samo 177 centimetara, bio je nevjerovatan štoper i odigrao je čak 116 utakmica za nacionalni tim. Najviše ga pamtimo po igrama u dresu Valensije, ali nastupao je za River Plejt, Napoli, Milan, Saragosu i argentinski Rasing. Kao igrač sa Argentinom je osvojio Olimpijske igre u Atini 2004. godine, a kao član stručnog štaba Svetsko prvenstvo u Kataru i dva izdanja Kopa Amerike.

Kako se Roberto Ajala izvinio Daniju Olmu?

"Više je to bilo odgurivanje nego bilo šta drugo. Nije to bio udarac, kao što neki ljudi govore. Sve se završilo na tome. To je bila reakcija na nešto što je on rekao. Ako vidim Danija Olma, izviniću mu se lično", rekao je Ajala.

"Vidio sam da je došlo do gužve na sredini terena i pokušali smo da priđemo našim igračima kako bismo spriječili da situacija dodatno eskalira", rekao je Ajala. "Preuzimam odgovornost za ono što sam uradio. Moja namjera bila je da ih razdvojim, ništa više od toga. Nekada se nađete u situaciji kada vam adrenalin proradi, ali to nije opravdanje, a funkcija koju obavljam nosi veliku odgovornost."

Pogledajte kako je reagovao Roberto Ajala posle finala Mundijala: