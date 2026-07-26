Legendarni Lionel Mesi saigračima iz nacionalnog tima poklonio je set za čaj uoči finala Mundijala
Devojka Argentinca Markosa Senesija, engleska fudbalerka Kelsi Rouz Bauers, na društvenim mrežama otkrila je kakav poklon su saigrači Lionela Mesija dobili od legende reprezentacije. Riječ je o posebnom poklonu koji su reprezentativci Argentine dobili uoči finala Mundijala - personalizovani set za ispijanje mate čaja. Svaki od igrača dobio je personalizovani ranac i sve elemente za uživanje u ovom napitku.
"Baš je sjajno i sigurna sam da će vam se dopasti. Možda ste već vidjeli da sam ovo podijelila na svom Instagram storiju. Ovo je personalizovana torba koju je Markus dobio u kampu i na njoj je ispisano njegovo ime.
Pogledajte šta je sve Lionel Mesi poklonio saigračima:
Otkriveno šta je Mesi poklonio saigračima: Svi dobili personalizovan dar koji ima posebno značenje
Uz to je dobio i poklon od Mesija za sve igrače - zlatni Stenli namijenjen za mate. U njemu se pije tradicionalni napitak mate, a uz njega ide i ova posuda. Zapravo, u kompletu dolazi i jedna nešto veća. Markus mi je dao da je sačuvam i odnesem nazad u Majami. Dao mi je i malo biljke mate, ako budem željela da probam da je pijem. Baš je slatko", redom je pokazivala šoljice, a onda i kutiju čaja.
Pokazala je Kelsi i kašičicu sa filterom, nešto čudnijeg dizajna, koju je opisala: "Ovo je... ne znam kako se tačno zove. Htjela sam da kažem slamčica, ali nije baš slamčica. U svakom slučaju, stvarno je lijep poklon. Baš mi je drago što ga imam", rekla je fudbalerka.
Na videu smo jasno mogli da vidimo i Mesijev logotip, tradicionalne posude... a poklon koji su saigrači dobili od Mesija nije slučajnost. Riječ je o jednom od najvažnijih argentinskih čajeva i rituala, a služio je i kako bi povezao saigrače tokom čitavog turnira. Sam je pun kofeina, pa daje isti efekat kao kafa, a njegovi zagovornici tvrde i da ima moć mršavljenja.
Zapravo, karakteriše ga to da izaziva sitost, ubrzava metabolizam i podstiče topljenje masnih naslaga. Nije rijetkost vidjeti Mesija kako pozira sa šoljicom ovog čaja, a njegov primjer kasnije su slijedili i Dejvid Bekam, Luis Suarez, Anhel Di Marija, Pol Pogba...