Tvrdnja Moskve da je zauzela ukrajinski grad Kostjantinivku izazvala je brojne reakcije, jer dostupni snimci, svjedočenja ukrajinskih vojnika i nezavisne analize ukazuju da borbe i dalje traju.

Izvor: AP/Alexander Zemlianichenko

Rusko Ministarstvo odbrane 3. jula objavilo je da su njegove snage zauzele ukrajinski grad Kostjantinivku, strateški važan za dalje napredovanje u Donbasu. Uz saopštenje su objavljeni i snimci ruskih vojnika koji u centru grada ističu ruske zastave.

Međutim, prema analizi CNN-a, kao i podacima nezavisnog ukrajinskog projekta DeepState, tvrdnja o potpunom zauzimanju grada nije potvrđena. Mape fronta, geolocirani snimci i svjedočenja vojnika pokazuju da se borbe nastavljaju i da ukrajinske snage i dalje kontrolišu delove grada.

Zelenski odgovorio Putinu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski brzo je reagovao na tvrdnje Moskve i poručio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da se sastanu upravo u Kostjantinivki kako bi razgovarali o miru - ukoliko je grad zaista pod ruskom kontrolom.

Godinu dana krvavih borbi

Borbe za Kostjantinivku traju više od godinu dana. Još tokom ljeta prošle godine grad je bio naseljen, pijaca je radila, a civili su se, uprkos granatiranju i napadima dronovima, i dalje kretali ulicama.

Kako su mjeseci prolazili, ruski vazdušni udari postajali su sve intenzivniji, dok su mape pokazivale da se linija fronta postepeno približava centru grada. Do početka 2026. godine ruske snage uspjele su da napreduju ka glavnim prilazima, ali nisu preuzele potpunu kontrolu.

Dronovi promijenili tok rata

Prema navodima CNN-a, jedan od ključnih razloga sporog napredovanja jeste sve veća upotreba borbenih dronova. Njihov domet iz mjeseca u mjesec raste, zbog čega je dopremanje ljudi i opreme do fronta postalo izuzetno opasno.

Zapadni zvaničnici su u međuvremenu procijenili da Rusija svakog mjeseca gubi i do 35.000 poginulih i ranjenih vojnika, što ukazuje na ogromnu cijenu koju plaća za veoma sporo osvajanje teritorije.

Grad pretvoren u ruševine

Tokom proteklih godinu dana veliki deo civilnog stanovništva napustio je Kostjantinivku. Nekadašnje stambene zgrade, trgovi i željeznička stanica danas su uglavnom pretvoreni u ruševine.

Iako grad ima strateški značaj jer predstavlja jedan od prilaza ka Kramatorsku i Slavjansku, analitičari ocjenjuju da bi i eventualno zauzimanje tih gradova zahtijevalo dugotrajne i izuzetno krvave borbe.

CNN zaključuje da upravo bitka za Kostjantinivku pokazuje koliko je rusko napredovanje sporo i skupo, uprkos tvrdnjama Moskve o velikim uspjesima na frontu.

(CNN/Mondo)