Novi premijer Ukrajine, Serhij Korecki, preuzima vlast usred protesta zbog smjene ministra Fedorova.

Izvor: Profimedia

Serhij Korecki, izvršni direktor državne naftne i gasne kompanije Naftogas, predložen je za premijera od strane predsjednika Volodimira Zelenskog 15. jula. Očekuje se da će vlada Koreckog biti imenovana kasnije istog dana.

Analitičari i poslanici rekli su za "Kijev independent" da Korecki ima dobru reputaciju.

Međutim, njegovo imenovanje obilježila je kontroverza zbog smjene ministra odbrane Mihaila Fedorova, koji je važio za veoma efikasnog zvaničnika. Odluka Zelenskog da ga razriješi izazvala je proteste širom zemlje 16. jula.

David Arahamija, šef poslaničkog kluba vladajuće stranke "Sluga naroda" u parlamentu, rekao je 15. jula da će iskustvo Koreckog u Naftogasu "biti od neprocjenjive vrijednosti, posebno sada kada se Ukrajina priprema za ono što bi mogla da bude najteža zima u njenoj istoriji".

⚡️Serhiy Koretskyi is the new Prime Minister of Ukraine.



Before his appointment as Prime Minister, Sergii Koretskyi built a strong reputation as one of Ukraine's top crisis managers in the state energy sector.



In November 2022, he was appointed head of the nationalized energy…pic.twitter.com/Q4T3fU84Mk — Cloooud | (@GloOouD)July 16, 2026

Prije ulaska u državni energetski sektor, Korecki je izgradio karijeru u ukrajinskoj privatnoj industriji goriva. Godine 2013. postao je izvršni direktor kompanije Continuum Group i njene mreže benzinskih stanica WOG.

Bio je osnivač i vlasnik ukrajinskog lanca kafića Idealist Coffee Co.

Korecki je takođe od 2022. do 2025. godine rukovodio državnim energetskim kompanijama Ukrnafta i Ukrtatnafta.

Korecki je zvanično preuzeo funkciju generalnog direktora Naftogasa u maju 2025. godine, nakon što ga je imenovao nadzorni odbor kompanije. Njegov mandat bio je usmjeren na održavanje funkcionisanja ukrajinske energetske infrastrukture uprkos ruskim napadima na proizvodne kapacitete.

Protest protiv smjene ministra Fedorova

Protest protiv smjene ministra odbrane Mihaila Fedorova okupio je u četvrtak ujutru, 16. jula, veliki broj ljudi u blizini Ivan Frankovog pozorišta u centru Kijeva, prema izvještaju dopisnika lista "Kijev post".

Nekoliko hiljada ljudi okupilo se na trgu ispred pozorišta, zahtevajući od predsednika Volodimira Zelenskog da poništi svoju odluku i zadrži Fedorova na funkciji. Lokacija protesta ima snažan simbolički značaj.

Ivan Frankovo pozorište nalazi se na samo nekoliko koraka od Predsedničkog kabineta i bilo je mjesto masovnih protesta u julu 2025. godine, kada su se hiljade Ukrajinaca okupile nakon što je parlament izglasao ukidanje nezavisnosti Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) i Specijalizovanog antikorupcijskog tužilaštva (SAPO).

Ti protesti postali su najveće demonstracije protiv vlasti od početka rata 2022. godine. Kako su se protesti širili širom zemlje, Zelenski je u roku od nekoliko dana povukao odluku i vratio nezavisnost tim institucijama.

Ovaj protest organizovan je putem društvenih mreža u srijedu uveče. Dopisnik "Fajnenšel tajmsa" iz Kijeva Kristofer Miler objavio je na mreži "iks" da su organizatori prošlogodišnjih protesta zbog NABU-a pozvali na nove demonstracije uoči očekivanog glasanja parlamenta o novoj ukrajinskoj vladi.

"Organizatori velikih protesta iz jula prošle godine protiv poteza Zelenskog kojima je ugrožena nezavisnost Nacionalnog antikorupcijskog biroa pozivaju Ukrajince da se okupe na istom trgu u četvrtak u 9:01", napisao je Miler na mreži "Iks".

Dodao je da je "veliki dio ukrajinskog društva duboko nezadovoljan" odlukom Zelenskog da smijeni Fedorova, posebno zato što "predsjednik nije dao jasno objašnjenje za tu odluku".

Demonstranti su ispunili Frankov trg noseći transparente kojima kritikuju smjenu kao politički motivisanu i štetnu za tekuće reforme. Među parolama su: "Promijenite se ili propadnite" i "Efikasnost je kontraindikovana".

Mogli su se čuti i povici: "Sramota!" i vidjeti transparenti sa porukama poput: "Zbog čega?" i "Rusi slave".

"Mi smo za unapređenje, a ne za nazadovanje", rekao je demonstrant koji se predstavio kao Ali, opisujući Fedorova kao efikasnog ministra.

"Vidimo rezultate, vidimo jasan napredak u našoj borbi za slobodu", kaže demonstrant, a prenosi Rojters.

Mnogi učesnici protesta opisali su Fedorova kao jednog od najefikasnijih ministara u vladi i ocijenili da bi njegova smjena mogla da zaustavi reforme u sektoru odbrane i ojača zastarele postsovjetske modele upravljanja.

Ljudi su nastavili da pristižu tokom celog jutra, a organizatori su očekivali da će protest trajati do večeri. Policija na licu mesta saopštila je da nije bilo incidenata niti problema sa javnom bezbijednošću.

Smena Fedorova deo je šire rekonstrukcije vlade tokom koje je funkciju napustila i premijerka Julija Sviridenko. Očekuje se da će ga na mjestu ministra odbrane zameniti ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko.

Ove promene izazvale su zabrinutost opozicionih političara i analitičara. Poslanica stranke "Holos" Ina Sovsun rekla je za agenciju Rojters da je "veoma uplašena" mogućnošću nove nestabilnosti u Ministarstvu odbrane.

"Prethodno je Denis Šmihal bio ministar šest mjeseci. Dao je obećanja, počeo da ih sprovodi i bio smijenjen. Ako se isto dogodi i Mihailu Fedorovu, to uopšte neće biti smiješno", rekla je Sovsun.

Politički analitičar Volodimir Fesenko, direktor Centra za političke studije Penta, takođe je upozorio da bi uklanjanje Fedorova moglo da poremeti ključne vojne reforme u kritičnoj fazi rata, čime je ponovio zabrinutost koju su izrazili opozicioni poslanici, prenosi Rojters.

Evropski komesar za odbranu Andrijus Kubilijus opisao je Fedorovljevu smjenu kao neočekivanu i naglasio da sporazumi Ukrajine sa Evropskom unijom o finansiranju proizvodnje oružja i dronova treba da ostanu na snazi.

U intervjuu za "Evropsku pravdu", Kubilijus je rekao da je bio iznenađen izveštajima da bi Fedorov mogao da napusti funkciju.

"Da, i to je bilo veliko iznenađenje", rekao je on.

Kubilijus je rekao da je njegova glavna briga ko će nadgledati ukrajinski sektor odbrane i šta će se dogoditi sa ministrom odbrane.

"Veoma blisko smo sarađivali sa Mihailom Fedorovom, i prije nego što je postao ministar odbrane, a posebno nakon toga. Tokom tog perioda zajedno smo postigli mnogo, uključujući gotovo svakodnevne napade na ciljeve u Moskvi, Sankt Peterburgu, Omsku, na Krimu i drugim mjestima", rekao je on.

Komentarišući Fedorovljev odlazak, Kubilijus je rekao da će ta odluka izazvati pitanja unutar EU o tome zašto se tako važan zvaničnik smenjuje.

Fedorov, koji je postao ministar odbrane u januaru 2026. godine nakon što je prethodno obavljao funkciju potpredsjednika vlade i ministra digitalne transformacije, već se ranije ovog mjeseca suočio sa zahtevima za ostavku nakon kontroverznog incidenta tokom mobilizacije u Lavovu, koji je izazvao kritike nekoliko poslanika, uključujući poslanika Romana Kaptjelova.

(Kurir/Kyiv Post/Reuters//Kyiv Independent/MONDO)