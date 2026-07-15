Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 90 je povrijeđeno u ruskim napadima širom Ukrajine tokom protekla 24 sata, dok su među metama bili stambeni objekti, industrijska postrojenja i lučka infrastruktura.

Izvor: Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia

Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 90 je povrijeđeno u ruskim napadima širom Ukrajine tokom protekla 24 sata, dok su na meti bili stambeni objekti, industrijska postrojenja i lučka infrastruktura.

Rusija peti dan zaredom izvodi kombinovane napade

Ruske snage nastavile su intenzivne napade na Ukrajinu, peti dan uzastopno koristeći kombinaciju krstarećih raketa i bespilotnih letjelica. Tokom noći lansirane su dve krstareće rakete tipa Kh-59/69 i ukupno 122 drona, saopštilo je ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 101 dron, ali uprkos tome u više regiona zabilježeni su ljudski gubici i velika materijalna šteta.

Pogođena stambena zgrada u Odesi

Jedan od najtežih napada dogodio se u Odesi, gdje je raketa pogodila višespratnu stambenu zgradu.

Prema navodima guvernera Odeske oblasti Oleha Kipera, poginule su tri osobe, dok je najmanje šest povrijeđeno. Spasioci su iz ruševina izvukli tri osobe, među kojima je bilo i dvoje djece.

Osim stambene zgrade, oštećeni su gasovod, proizvodni pogon, skladište i drugi civilni objekti, dok je u drugom dijelu Odeske oblasti napad dronom oštetio zgradu benzinske pumpe.

"Neprijatelj namjerno gađa civilno stanovništvo, kao i civilnu, industrijsku i lučku infrastrukturu regiona", izjavio je Kiper.

Napadi širom zemlje

Napadi su tokom prethodnog dana zabilježeni i u drugim djelovima Ukrajine.

U gradu Sumi tri osobe su poginule, a 17 je povrijeđeno nakon udara navođene bombe, među kojima je i šesnaestogodišnji dječak. U ostatku Sumske oblasti povrijeđeno je još 13 ljudi.

U Harkovskoj oblasti poginule su dvije osobe, dok je deset ranjeno. Ruske snage gađale su ukupno 22 naselja, uključujući i sam grad Harkov.

U Hersonskoj oblasti jedna osoba je izgubila život, dok su 23 osobe povrijeđene, među njima i jedno dijete.

U Donjeckoj oblasti poginula je jedna osoba, a sedam je povrijeđeno, dok je u Zaporoškoj oblasti jedna osoba stradala, a četiri su ranjene.

U Černigovskoj oblasti u napadu dronom "Geran" poginuo je 37-godišnji muškarac, dok je drugi napad FPV dronom teško povrijedio osamnaestogodišnjaka koji se nalazi u kritičnom stanju.

Napadi na Dnjepropetrovsku oblast tokom prethodna dva dana povrijedili su još devet osoba.

UN: Jun bio najsmrtonosniji mjesec za civile od 2022. godine

Misija Ujedinjenih nacija za praćenje ljudskih prava u Ukrajini upozorila je u najnovijem izvještaju da je jun 2026. godine bio najsmrtonosniji mjesec za civile od aprila 2022.

Prema podacima UN, tokom juna poginule su najmanje 293 osobe, dok je 1.990 ljudi povrijeđeno.

Gotovo polovina svih civilnih žrtava posledica je napada raketama dugog dometa i dronovima, koji su najčešće pogađali velike gradove udaljene od linije fronta, uključujući Kijev i Dnjepar.

(Kyiv Independent/Mondo)