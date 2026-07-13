SAD pokreću oštru kampanju i spremaju nove sankcije protiv Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Vašington optužuje ovaj sud da "vodi rat" protiv Amerike i predstavlja prijetnju za njene građane.

Izvor: Ron Sachs - CNP for NY Post / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sjedinjene Američke Države najavile su danas pokretanje velike kampanje protiv Međunarodnog krivičnog suda (MKS / ICC), koji optužuju za "vođenje rata" protiv Vašingtona i za "prijetnje" Amerikancima, te su obećale nove sankcije.

"Dok mi govorimo, MKS i njegovi saveznici vode rat protiv naše zemlje, ne mecima ili projektilima, već statutima, ugovorima i snagom onoga što se naziva 'međunarodnim pravom'", izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio u video poruci na mreži X, članku u Volstrit džornalu (Wall Street Journal) i u saopštenju za javnost.

"Opasnost koju predstavlja ovaj međunarodni sud nije prestala da raste. Danas prijeti svakom aspektu našeg političkog i pravnog sistema", nastavio je. Naglasio je da, "ako budemo sjedili skrštenih ruku, svi ćemo biti prepušteni na milost i nemilost stranim sudijama koji se nalaze hiljadama kilometara daleko, izloženi stalnom riziku od krivičnog gonjenja, ili čak zatvaranja, zbog takozvanog zločina odbrane sopstvene zemlje."

The International Criminal Court seeks to become the unaccountable arbiter of a new global law — empowered to prosecute and arrest our citizens at will and existentially threaten American sovereignty.



We will teach the ICC the full meaning of American resolve.pic.twitter.com/2egHK1jA98 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio)July 13, 2026

Sankcije za sudije i tužioca

Odnosi između administracije predsjednika Donalda Trampa i MKS-a, koji ima sjedište u Hagu, izrazito su loši, a nekoliko sudija, uključujući glavnog tužioca, već je pod sankcijama, ističe agencija Frans pres (France Presse).

Sankcije sprječavaju sudijama ulazak u SAD i blokiraju im svaku finansijsku transakciju ili promet nekretninama u prvoj ekonomiji svijeta.

Te sankcije su uglavnom odgovor na istrage koje je MKS sproveo protiv Izraela, saveznika SAD. Sud je 2024. godine izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

MKS i njegova nadležnost

Osnovan 2002. godine, MKS procesuira pojedince optužene za najteže zločine, poput ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida.

Ni Izrael ni Sjedinjene Američke Države nisu potpisnici međunarodnog ugovora kojim je osnovan MKS, kao ni Rusija, protiv čijeg predjsednika Vladimira Putina postoji nalog za hapšenje od marta 2023. godine.