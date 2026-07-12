Teheran poručuje da će štititi strateški pomorski prolaz, dok se tenzije sa Sjedinjenim Američkim Državama nastavljaju.

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Savjetnik iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, Mohsen Rezai, izjavio je da Ormuski moreuz ima daleko veći strateški značaj od posjedovanja nuklearnog oružja.

„Ovaj strateški prolaz važniji je od desetina atomskih bombi i Islamska Republika Iran će ga štititi“, rekao je Rezai, prenijela je iranska novinska agencija ISNA.

Zapadne zemlje, uključujući Sjedinjene Američke Države, godinama optužuju Iran da pokušava da razvije nuklearno oružje, dok Teheran odbacuje te tvrdnje i ističe da je njegov nuklearni program isključivo mirnodopske prirode.

Iranske vlasti ranije su saopštile da plovidba kroz Ormuski moreuz trenutno nije moguća zbog, kako navode, „nedavnih nezakonitih aktivnosti američkih vojnih snaga u regionu“. Dodali su da će zahtjevi za prolazak biti razmatrani pojedinačno, kada se steknu uslovi za bezbjednu plovidbu.