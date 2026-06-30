Nakon što su se automatizovane pametne kamere i AI alati pokazali kao potpuni promašaj u kontroli kvaliteta proizvodnje, automobilski gigant Ford priznao je grešku i hitno vratio na posao više od 300 iskusnih inženjera.

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Vijest o otpuštanju radnika zbog vještačke inteligencije postala je svakodnevica među gigantima kao što su Amazon i Meta, ali i među daleko manjim kompanijama. Međutim, scenario u kojem jedna od najvećih kompanija na svijetu prizna grešku i vrati ljude na posao je prava rijetkost koja se upravo dogodila u automobilskoj industriji.

Kako prenosi Bloomberg, Ford je zvanično vratio na posao više od 300 iskusnih inženjera nakon što su se automatizovani AI alati pokazali kao potpuni promašaj u kontroli kvaliteta.

Veliki eksperiment počeo je u oktobru prošle godine, kada je operativni direktor kompanije Kumar Galhotra ponosno najavio masovno uvođenje AI tehnologije kroz ceo industrijski sistem. To je uključivalo instalaciju 900 pametnih kamera u fabrikama koje je trebalo da same uočavaju greške u proizvodnji i sprječavaju zastoje.

Ipak, planovi uprave su ubrzo pali u vodu. Potpredsjednik Forda za inženjering hardvera, Čarls Pun, otvoreno je priznao da automatizovanim AI alatima hronično nedostaju obuka i ekspertiza kakvu imaju živi, iskusni inženjeri. Vještačka inteligencija je počela da propušta greške, što je dovelo do ozbiljnih problema sa kvalitetom automobila.

Kako bi spasio stvar, Ford je hitno reaktivirao svoje najbolje tehničke stručnjake. U pitanju su veterani koje u kompaniji od milošte zovu "sivi medvedi". Njihov zadatak je da pronađu propuste pre nego što djelovi uopšte stignu do proizvodne trake, ali i da obuče mlađe kadrove i poprave same AI alate.

Ovaj povratak ljudskom inženjeringu se već isplatio. Generalni direktor Forda, Džim Farli, potvrdio je da je kompanija u poslednje vrijeme drastično smanjila troškove garancija i povlačenja vozila sa tržišta.

Ford nije jedini primjer trežnjenja u tehnološkom svetu. Veliko istraživanje agencije Careerminds pokazalo da je čak 35,6% kompanija koje su otpuštale radnike zbog AI-a na kraju ponovo zaposlilo ljude na više od polovine pozicija koje su prethodno ukinuli.