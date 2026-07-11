Poginulo najmanje 15 osoba u prevrtanju broda u Vijetnamu.

Izvor: X/LokmatTimes_ngp

U Vijetnamu je poginulo najmanje 15 osoba u prevrtanju turističkog broda, piše britanski "San". Veliki broj putnika je nakon nesreće ostao zarobljen u brodu, ukupno 32 putnika iz Indije uz četiri člana posade su bila na brodu koji se prevrnuo blizu ostrva Fukuok.

U blizini je bilo nekoliko brodova i svi su odmah pritekli u pomoć. Odmah su počeli sa izvlačenjem zarobljenih putnika, neki su bili u vodi, a neki u prevrnutom brodu.

#Vietnam: 15 Indian tourists die after boat capsizes near Vietnam's Phu Quoc Island. The speedboat was carrying 32 Indian tourists and four crew members. It capsized about 400 metres off Hon May Rut Ngoai, an island in the An Thoi archipelago off the coast of#PhuQuoc.pic.twitter.com/9QDiUZ1Jde — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp)July 11, 2026

Na kraju su spasioci izvukli 21 osobu. Izvučena su i sva tijela stradalih iz mora, dok su povrijeđeni odmah prevezeni u bolnicu.

Oglasila se i ambasada Indije koja je potvrdila smrt svojih državljana. Zasad nije poznat uzrok prevrtanja turističkog broda.