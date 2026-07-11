Više od 16.700 ljudi je povrijeđeno, dok je gotovo 18.000 ostalo bez krova nad glavom nakon dva snažna zemljotresa koja su krajem juna pogodila ovu južnoameričku državu.

Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su krajem juna pogodili Venecuelu porastao je na 4.118, saopštio je predsjednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez.

Prema zvaničnim podacima, u dva snažna zemljotresa, koja su 24. juna pogodila zemlju, povrijeđeno je 16.740 osoba, dok je 17.907 ostalo bez krova nad glavom. Ti podaci nijesu mijenjani u odnosu na prethodni izvještaj.

Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali najteže su pogodili glavni grad Karakas i priobalnu oblast La Gvaira, nakon čega je registrovano više od 600 naknadnih potresa slabijeg intenziteta.

Spasilačke službe i dalje rade na raščišćavanju ruševina i pružanju pomoći stanovništvu u najugroženijim područjima.