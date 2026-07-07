Snažno podrhtavanje tla izazvalo je nevjerovatan prizor, voda iz bazena počela je da izlijeće u ogromnim talasima, sve dok nije gotovo potpuno ispražnjen.

Izvor: X/@WeatherMonitors

Jedan od najjezivijih snimaka koji se širi društvenim mrežama nakon razornih potresa u Venecueli, zabilježio je trenutak kada je naselje La Guaira pogodio stravičan "dvostruki mega zemljotres".

Nadzorne kamere zabilježile su trenutak u kojem su stanari jedne kuće opušteno sjedjeli u dvorištu i unutrašnjosti doma, ne sluteći šta slijedi. S obzirom na to da je dan kada je zemljotres udario bio praznik, većina građana se nalazila u svojim domovima.

Na snimku se vidi kako se tlo trese toliko silovito da voda iz bazena izleće u ogromnim talasima, sve dok bazen nije ostao gotovo potpuno prazan.

Broj potvrđenih žrtava premašio 3.500

Prema najnovijim zvaničnim podacima koje je danas objavio predsednik parlamenta Horhe Rodrigez, broj žrtava dva snažna zemljotresa, jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale, koji su 24. juna potresli Venecuelu, nastavlja da raste.

Prema poslednjem izvještaju, najmanje 3.535 osoba je izgubilo život, dok je 16.740 povrijeđeno. Međutim, nadležne službe izražavaju opravdan strah da će broj žrtava dramatično porasti u narednim danima, s obzirom na to da se sudbina hiljada ljudi koji se vode kao nestali i dalje ne zna.

Spasilačke ekipe su i dalje na terenu, pokušavajući da dođu do preživjelih ispod ruševina, dok čitava zemlja oplakuje žrtve ove prirodne katastrofe koja je razorila čitava naselja.

(Euronews/MONDO)