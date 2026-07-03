Vršilac dužnosti predsjednika Venecuele Delsi Rodriges odbacila je optužbe da su vlasti sporo reagovale posle razornih zemljotresa, dok je potraga za preživjelima zvanično završena.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Vršilac dužnosti predsjednika Venecuele Delsi Rodriges branila je postupanje svoje vlade nakon dva razorna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali, koji su 24. juna pogodili zemlju.

Suočena sa kritikama zbog navodno sporog i neorganizovanog odgovora, Rodriges je odbacila tvrdnje da su zvanični podaci o broju poginulih umanjeni, kao i optužbe da je loš kvalitet socijalne stanogradnje doprinio razmerama katastrofe.

"Nismo čekali jedan, dva ili tri dana. Reagovali smo odmah", poručila je Rodriges na konferenciji za novinare u Karakasu, optuživši medije da tragediju koriste u političke svrhe.

Ona je navela da je 80 odsto srušenih zgrada bilo u privatnom vlasništvu, ali za tu tvrdnju nije iznijela dokaze.

Broj poginulih raste

Prema zvaničnim podacima, u zemljotresima je do srijede poginulo 2.295 ljudi, dok pojedini spasilački timovi procenjuju da je broj žrtava do petka porastao na skoro 2.600.

Hiljade ljudi i dalje se vode kao nestale, dok je opozicioni portal zabeležio više od 38.000 prijava nestalih osoba. Ujedinjene nacije, prema navodima medija, nabavljaju 10.000 vreća za tijela.

Potraga za preživjelima završena

Devetog dana nakon katastrofe međunarodni spasilački timovi iz 27 zemalja obustavili su potragu za preživjelima, pošto nakon kritičnog perioda od 72 sata više nije bilo znakova života.

Poslednji uspješan spas dogodio se u četvrtak, kada je iz ruševina izvučen 43-godišnji radnik obezbeđenja Ernan Alberto Hil Flores, koji je preživeo čak osam dana zarobljen u vazdušnom džepu ispod urušenog sedmospratnog tržnog centra.

Nakon toga, pretrage uz pomoć pasa tragača i specijalne opreme nisu dale rezultate, pa je fokus operacije preusmjeren na izvlačenje tela.

Nedostatak prostora za žrtve

Veliki broj poginulih preopteretio je lokalne kapacitete. Forenzičari navode da su mnoga tijela neprepoznatljiva, zbog čega porodice žrtve identifikuju pomoću tetovaža ili odjeće.

U gradu La Guaira više od 200 tela privremeno je bilo smješteno na parkingu bolnice, pre nego što su prebačena u improvizovanu mrtvačnicu u luci, gdje su privatne kompanije obezbedile rashladne kontejnere.

Stručnjaci procenjuju da bi prikupljanje svih žrtava moglo da traje i do tri mjeseca, upozoravajući da će zbog velikog broja stradalih biti neophodne i masovne grobnice.

(Euronews/Mondo)