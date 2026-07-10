Dvojica državljana Srbije, starih 25 i 28 godina, uhapšena su u Barseloni zbog sumnje da su za samo dva dana iz dvije umjetničke galerije ukrala skulpture ukupne vrijednosti veće od 235.000 eura. Policija je oba umjetnička djela pronašla i vratila vlasnicima.

Izvor: Diego RadamÃ©S / Zuma Press / Profimedia

Dvojica državljana Srbije, starih 25 i 28 godina, uhapšena su u Barseloni zbog sumnje da su u dva uzastopna dana ukrala dvije vredne umjetničke skulpture iz dvije različite galerije, ukupne vrijednosti veće od 235.000 eura!

Kako navodi ovaj medij, riječ je o neuobičajenom slučaju čak i za grad poput Barselone, budući da su lopovi u kratkom vremenskom razmaku napali dvije renomirane galerije na gotovo identičan način.

Prema pisanju La Vanguardia, prva krađa dogodila se u ponedeljak u galeriji Villa del Arte, koja posluje u prizemlju luksuznog hotela Mandarin Oriental na čuvenoj aveniji Paseo de Grasija.

"Dvojica osumnjičenih su, prema rekonstrukciji događaja, uspjela da zaobiđu bezbjednosne mjere. Dok je jedan od njih razgovorom odvlačio pažnju zaposlenog u galeriji, njegov saučesnik je sa postolja uzeo skulpturu "Genio de Sal", djelo umjetničkog dvojca Coderch & Malavia, dimenzija svega 32 x 22 x 19 centimetara", pišu španski mediji.

Iako relativno malih dimenzija, skulptura je procjenjena na više od 10.500 eura. Odmah nakon prijave krađe, katalonska policija pokrenula je istragu i obavijestila patrole širom grada, kao i pripadnike gradske policije, kojima su dostavljeni opisi osumnjičenih.

Novi udar već narednog dana

Već narednog dana isti dvojac ponovo je krenuo u akciju, ovoga puta sa znatno vrijednijom metom. Na udaru se našla prestižna galerija Mayoral, jedna od najpoznatijih umjetničkih galerija u Barseloni, smještena u ulici Consell de Cent, u srcu gradske četvrti Ešample.

Ovoga puta ukradena je skulptura slavnog baskijskog umjetnika Eduarda Čilide, pod nazivom "Lurra G20",čija se tržišna vrijednost procenjuje na više od 225.000 eura. Španski mediji navode da su osumnjičeni i tokom ove krađe djelovali veoma pribrano, izbejgavajući da privuku pažnju zaposlenih, ali i sistema video-nadzora i privatnog obezbeđenja galerije.

"Nakon druge prijave, istražitelji su zaključili da je gotovo izvjesno da je riječ o istim izvršiocima, zbog čega je ponovo aktiviran policijski protokol i svim patrolama prosleđene fotografije i opisi osumnjičenih", dodaju mediji.

Uhapšeni za manje od dva sata

Za razliku od većine krađa umjetničkih djela, koje često zahtevaju višenedeljne ili višemjesečne istrage, ovaj slučaj riješen je gotovo nevjerovatnom brzinom.

Prema pisanju La Vanguardia, patrola gradske policije uočila je dvojicu muškaraca na raskrsnici dvije ulice, svega nekoliko sati nakon druge krađe. Policajci su ih zaustavili, identifikovali i priveli.

"Tokom razgovora sa istražiteljima jedan od uhapšenih odbio je da odgovara na pitanja, dok je drugi odlučio da sarađuje sa policijom i otkrio gdje se nalaze ukradena umjetnička djela - piše španski list i dodaje da je skulptura dvojca Coderch & Malavia pronađena sakrivena u bašti, dok je Čilidino delo pronađeno u hotelskoj sobi u kojoj su osumnjičeni bili smješteni.

Obe skulpture vraćene su neoštećene.

"Za 37 godina ovako nešto nismo doživjeli"

Ovaj događaj izazvao je veliko iznenađenje među galeristima u Barseloni, a posebno u galeriji Mayoral, koja gotovo četiri decenije posluje bez sličnih incidenata.

"Za 37 godina rada ovako nešto nam se nikada nije dogodilo", izjavio je portparol galerije za La Vanguardia.

On je posebno pohvalio rad policije, ističući da je zahvaljujući brzoj reakciji ukradena skulptura vraćena praktično odmah.

"Zahvaljujući odličnoj saradnji policije, umetničko djelo vraćeno je u galeriju za manje od dva sata. Iako sve zvuči kao scena iz filma, srećom nije pričinjena nikakva šteta i nastavljamo da radimo kao i do sada", rekao je portparol.

Istraga

Nakon hapšenja, predmet je preuzela specijalizovana Jedinica za zaštitu istorijskog i kulturnog nasleđa kriminalističke policije. Kako navode španski mediji, istražitelji sada pokušavaju da utvrde da li su dvojica uhapšenih dio organizovane međunarodne grupe specijalizovane za krađe umjetničkih djela ili su djelovali samostalno.

Policija provjerava i da li se oni mogu dovesti u vezu sa sličnim krađama koje su prethodnih godina zabilježene u Španiji i drugim evropskim državama. Za sada nije saopšteno da li su osumnjičeni od ranije poznati policiji, ali španski mediji ocenjuju da brzina kojom su izvedene obije krađe ukazuje na to da su pažljivo planirane.

Dvije vrijedne skulpture

Djelo "Lurra G20" deo je poznate serije skulptura koje je poznati i slavni španski vajar Eduardo Čilida stvarao sedamdesetih godina prošlog vijeka od šamota, posebne vrste pečene gline. Svaki primjerak prolazi kroz poseban proces pečenja, zbog čega posjeduje jedinstvenu boju i teksturu. Djelo vrijedi više od 225.000 eura. Upravo zbog svoje rijetkosti i umjetničke vrednosti ova djela postižu visoke cijene na međunarodnom tržištu umjetnina.

S druge strane djelo "Giant of Salt Small" je monumentalna savremena skulptura koju su stvorili španski umjetnici Coderch & Malavia. Skulptura ima verzije u različitim veličinama, a verzija "Small" (mala verzija) popularan je kolekcionarski komad u svijetu umjetnosti. Djelo vredi i više od 10.500 eura.

(Kurir/Mondo)