Objavljeni su prvi snimci dramatičnog incidenta na letu Rajanera iz Soluna ka Minhenu, tokom kojeg se odvojio prozor aviona i došlo do naglog pada pritiska u kabini.

Izvor: Facebook

Prava drama odigrala se tokom leta kompanije "Rajaner" iz Soluna ka Minhenu, kada se tokom leta odvojio prozor aviona i došlo do naglog pada pritiska u kabini. Putnici tvrde da su se odmah aktivirale maske sa kiseonikom, dok je vazduh počeo snažno da struji kroz otvor.

Prema navodima putnika, 61-godišnji državljanin Srbije koji je sjedio pored oštećenog prozora zamalo je ispao iz letjelice. Njegova supruga i drugi putnici uspjeli su da ga zadrže i povuku nazad u kabinu.

[ Urgent ]



Un Boeing 737-800 opérant le vol Ryanair FR1879 de Thessalonique à Memmingen s’est posé en urgence en Grèce.



Un hublot s’est brisé lors de la montée au niveau 150, déclenchant une dépressurisation de la cabine et le déploiement des masques à oxygène.



Un passager…pic.twitter.com/Ivw9rEOu90 — air plus news (@airplusnews)July 10, 2026

Incident se dogodio ubrzo nakon polijetanja leta FR1879 sa aerodroma "Makedonija" u Solunu. Avion Boing 737-8AS" bio je na putu ka Memingenu u Njemačkoj kada je jedan od prozora u kabini iznenada pukao.

Putnici su ispričali da su čuli snažan zvuk nalik eksploziji, nakon čega je nastala panika. Jedna putnica rekla je da su ljudi vrištali i da su svi odmah stavili maske sa kiseonikom.

"Čulo se kao da je pukla guma. Mislila sam da je neko slučajno otvorio vrata za slučaj opasnosti. Stjuardese su se potpuno pogubile. Glava mu je bila potpuno van aviona. Djevojke koje su sjedjele pored njega su ga povlačile nazad, a prišli su i neki ljekari da pomognu", ispričala je ona.

[ Urgent ]



Un Boeing 737-800 opérant le vol Ryanair FR1879 de Thessalonique à Memmingen s’est posé en urgence en Grèce.



Un hublot s’est brisé lors de la montée au niveau 150, déclenchant une dépressurisation de la cabine et le déploiement des masques à oxygène.



Un passager…pic.twitter.com/Ivw9rEOu90 — air plus news (@airplusnews)July 10, 2026

Predsjednik grčke federacije bolničkih radnika POEDIN, Mihalis Janakos, objavio je da je u pitanju bila „skoro tragedija“. Prema njegovim riječima, tijelo muškarca je djelimično završilo van aviona, a njegova supruga ga je držala za noge dok ga drugi putnici nisu uspjeli povući nazad u kabinu.

Podaci sa sajta za praćenje letova Flight Aware navode da je avion bio u vazduhu nešto više od sat vremena prije nego što se vratio na aerodrom Makedonija. Letjelica je bezbjedno sletjela, a jedan putnik je nakon sletanja zatražio medicinsku pomoć.

Povrijeđeni muškarac prevezen je u bolnicu zbog povrede vrata i opekotina nastalih usled trenja. Trudnica koja je bila na letu takođe je pregledana iz predostrožnosti, nakon čega je puštena kući.

Mihalis Janakos, predsjednik Panhelenskog saveza zaposlenih u javnim bolnicama (POEDIN), opisao je incident kao "zamalo tragediju" u objavi na društvenim mrežama.

"Prozor aviona se razbio, njegovo tijelo je otišlo u vazduh, a supruga ga je držala pet minuta kako bi spriječila da ispadne. Uspjeli su, uz pomoć nekoliko putnika, da ga povuku nazad u kabinu. Avion je sletio u Solun, verovatno nakon prinudnog slijetanja, a povrijeđeni putnik je prevezen u bolnicu AHEPA", napisao je.

Kompanija "Rajaner" potvrdila je da se na letu iz Soluna za Memingen tokom putovanja odvojio jedan putnički prozor, zbog čega se avion ubrzo vratio na aerodrom "Makedonija". Istraga o uzrocima incidenta je u toku.