Vlada Italije odlučila je da protjera dvojicu vojnih atašea ruske ambasade zbog navodne umiješanosti u špijunažu.

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Vlada Italije odlučila je da protera dvojicu vojnih atašea ambasade Rusije, koji su navodno bili umiješani u špijunažu, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Antonio Tajani.

Dvije osobe su uhapšene ranije ove nedelje pod optužbom da su prenosile povjerljive informacije ruskom agentu, prenosi agencija Rojters.

Tužioci su naveli da je glavni osumnjičeni bivši pripadnik italijanskih karabinjera, a pod istragom je još pet osoba. Tajani je na Iksu naveo da dvojica ruskih zvaničnika moraju da napuste Rim u roku od tri dana.

On je rekao da Moskva nastavlja da koristi hibridna sredstva protiv Italije i Zapada, opisujući to kao ozbiljno i neprihvatljivo miješanje koje ugrožava nacionalnu bezbjednost. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će odgovoriti na potez Italije.