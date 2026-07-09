Najstariji sin izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, Jair Netanjahu, zvanično je promijenio ime u Jonatan Hun, pokazuju poreska dokumenta.

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Jair Netanjahu, najstariji sin izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, zvanično je promijenio ime u Jonatan Hun, objavio je izraelski list Harec, pozivajući se na poresku dokumentaciju.

Prema pisanju tog lista, Netanjahu je poresku prijavu za 2026. godinu podnio pod novim imenom, ali sa istim identifikacionim brojem i istom adresom kao u poreskoj prijavi za 2024. godinu, kada je dokumente predao pod svojim rođenim imenom.

U Izraelu, nakon zvanične promjene imena, ono se ne može ponovo mijenjati u narednih sedam godina. Za sada nije poznato da li Jair Netanjahu planira da se ubuduće javno predstavlja pod novim imenom ili je promjenu izvršio iz drugih razloga. Na društvenim mrežama i dalje koristi svoje dosadašnje ime.

Ime Jonatan nosio je Jairov stric, brat premijera Benjamina Netanjahua. Jonatan (Joni) Netanjahu poginuo je 1976. godine tokom operacije "Entebe", kada su izraelske snage oslobodile taoce koje su oteli pripadnici palestinske militantne grupe i držali ih u Ugandi.

Prezime Hun predstavlja izvorno prezime njegovog dede po majci, Šmuela Ben-Artzija, koji se prije hebreizacije prezivao Samjuel Hun.

Harec navodi da je premijerov najstariji sin prezime Hun već godinama koristio na pojedinim profilima na društvenim mrežama, ali nije poznato zbog čega je upravo sada odlučio da ga zvanično usvoji.

Jair Netanjahu (34) poznat je kao desničarski aktivista i voditelj podkasta, a poslednjih nekoliko godina živi na Floridi.

Pažnju javnosti privlači provokativnim objavama na društvenim mrežama, kao i vezama sa političarima i javnim ličnostima krajnje desnice u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama.

Njegov mlađi brat Avner takođe je ranije zvanično promenio ime. Nakon kupovine stana u Londonu, u zemljišnim knjigama bio je upisan kao Avi Segal, koristeći zakonski odobren pseudonim preuzet od devojačkog prezimena svoje bake po ocu.

Prošle godine izjavio je da se na promjenu imena odlučio iz bezbjednosnih razloga tokom studiranja u britanskoj prijestonici.

I sam Benjamin Netanjahu promijenio je ime tokom studija na Masačusetskom institutu za tehnologiju (MIT) sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada je koristio ime Benjamin "Ben" Nitai. Kasnije je objasnio da je to uradio kako bi Amerikancima bilo lakše da izgovore njegovo prezime.