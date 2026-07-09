Donald Tramp oštro kritikovao Španiju zbog nedovoljnog doprinosa NATO-u, najavljujući prekid trgovine i posjeta sa tom zemljom.

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Američki predsjednik Donald Tramp oštro je kritikovao Španiju zbog, kako je rekao, nedovoljnog doprinosa NATO-u tokom samita Alijanse u Turskoj.

Na konferenciji za novinare u Ankari, na kojoj je učestvovao zajedno sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, Tramp je poručio da je Španija "užasan partner" unutar Alijanse.

"Španija ne učestvuje dovoljno. Ne plaća dovoljno. Ne želim da imam bilo šta sa Španijom. Prekidamo svu trgovinu sa Španijom, uključujući i posete", izjavio je Tramp, koji je svom ministru trgovine naredio obustavu trgovine sa tom zemljom.

Dodao je da sa Španijom "ne treba ni razgovarati", nazvavši je "beznadežnim i lošim partnerom", te istakao da postoje i druge članice prema kojima ima zamjerke, ali da posebno izdvaja upravo Španiju.

Trampove izjave nastavak su višemjesečnog spora sa španskom vladom oko izdvajanja za odbranu. Španija je jedina članica NATO-a koja se prošle godine nije obavezala da će do 2035. godine izdvajati pet odsto bruto domaćeg proizvoda za odbranu.

Stigao odgovor iz Madrida

Prema podacima Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira (SIPRI), Španija je 2025. godine za odbranu izdvojila 2,1 odsto BDP-a, što predstavlja značajan rast u odnosu na 1,4 odsto iz 2021. godine, ali je i dalje manje od većine evropskih članica Alijanse.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute pokušao je da ublaži Trampove kritike, istakavši da je Španija ipak povećala izdvajanja za odbranu.

"Uspjeli ste da podstaknete Španiju da dostigne dva odsto. Prošle godine napravili su veliki iskorak", rekao je Rute, dodajući da i dalje postoje "pitanja koja treba rešiti" u vezi sa španskim doprinosom.

Na Trampov poziv da se obustavi sva trgovina sa Španijom reagovao je i kabinet španskog premijera, poručivši da Madrid njegove pretnje smatra "uobičajenim načinom poslovanja".

"Naša zemlja uživa odlične društvene, kulturne i privredne odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i nije nam namjera da se to promijeni", navodi se u zvaničnom saopštenju španske vlade.

(Index/MONDO)