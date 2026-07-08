Stravičan napad dogodio se u srednjoj školi kada je učenik od 15 godina zaključao učionicu i velikim kuhinjskim nožem ubo nastavnicu u glavu. Maloljetnik se sada tereti za pokušaj ubistva.

Izvor: Paul Currie / AFP / Profimedia

Stravičan incident potresao je srednju školu u gradu Milford Hejven u Velsu, gdje je maloljetni učenik napao i teško povrijedio nastavnicu Viki Vilijams, nanijevši joj rane na glavi. Maloletnik je uhapšen i tereti se za pokušaj ubistva.

Incident, koji se odigrao 5. februara u popodnevnim časovima, započeo je naizgled bezazleno. Kako se saznaje, dječak, koji je u vrijeme napada imao 15 godina, prišao je nastavnici dok je sjedjela za katedrom i zamolio je da mu pregleda rad.

Situacija je, međutim, postala sumnjiva kada je učenik iznenada zatvorio vrata učionice pod izgovorom „da mu je hladno“. Odmah nakon toga, iz torbe je izvukao veliki kuhinjski nož, udario nastavnicu i zadao joj ubodnu ranu u glavu, piše Sky News.

"Bojala sam se da umirem"

Nakon napada uslijedila je žestoka borba u kojoj je Vilijamsova očajnički pokušavala da dječaku oduzme oružje, nakon čega je on pobjegao iz učionice. Na pitanje zašto se nakon njegovog bijega nije zaključala u prostoriju, vidno potresena nastavnica je izjavila:

„Zato što sam znala da sam ubodena u glavu i bojala sam se da umirem. U tom trenutku sam samo razmišljala o tome da mi je potrebna pomoć.“

Vilijamsova je hitno prebačena u bolnicu Vitibuš u Haverfordvestu, gdje joj je konstatovana duboka rana na temenu, uz ogrebotine na leđima i manje posjekotine na rukama nastale tokom odbrane.

Jeziv prizor nakon napada

Ketrin Vilkoks, rukovodilac za bezbijednost u školi, bila je među prvima koja je ugledala povrijeđenu koleginicu odmah nakon incidenta.

"Izgledala je stravično, koža joj je bila pepeljasta, potpuno je preblijedela. Kosa joj je bila u potpunom neredu. Pomislila sam samo: Bože, grozno izgleda", opisala je Vilkoksova šokantan prizor.

Odbrana tvrdi: "Povrijeđena je slučajno"

Maloljetnik (16) se tereti za pokušaj ubistva, protivpravno ranjavanje i nanošenje povreda sa namjerom nanošenja teških tjelesnih povreda, ali se izjasnio da nije kriv.

Njegov advokat, Metju Roberts, iznio je tvrdnju da je nastavnica povrijeđena slučajno, odnosno da su rane nastale nakon što je izbila borba jer učenik nije želio da preda nož, što je Vilijamsova kategorički negirala.

Istraga i pravni postupak povodom ovog nezapamćenog incidenta se nastavljaju.