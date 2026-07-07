Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je na NATO samitu u Turskoj da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom SAD a ne Danske. On tvrdi da to pitanje ozbiljno narušava odnose sa alijansom

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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio jedanas da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, a ne Danske, dok su se lideri NATO-a okupljali na samitu u Turskoj.

Trampove tvrdnje da SAD moraju da kupe ili stave pod kontrolu Grenland, poluautonomnu dansku teritoriju, izazvale su tenzije između Vašingtona i Kopenhagena – zemalja osnivača NATO-a – ali i šire širom Evrope. Ovo pitanje je u međuvremenu prebačeno u diplomatske tokove, piše Rojters.

"To bi trebalo da bude pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske", rekao je Tramp novinarima tokom sastanka sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Tramp je dodao da je pitanje kontrole nad Grenlandom narušilo odnose SAD sa NATO alijansom.

"To je ono što je narušilo moj odnos sa NATO-om, jer Grenland ne pomaže Danskoj. Danska ne troši novac kako bi zaista pomogla Grenlandu, ali je on važan za Sjedinjene Države. Okružen je kineskim i ruskim brodovima, a to se neće dogoditi", istakao je on.

Američki predsjednik se osvrnuo i na ranije odbijanje njegovih predloga:

"Nisu htjeli to da prihvate, i to pored sveg novca koji trošimo da bismo im pomogli u vezi sa Rusijom."

Američki državni sekretar Rubio izjavio je u junu da se razgovori sa Danskom i Grenlandom nastavljaju na mjesečnom nivou.