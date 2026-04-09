NATO i SAD pregovaraju o statusu Grenlanda zbog pretnji Rusije i Kine. Istovremeno, Donald Tramp ne odustaje od namjere da preuzme ovo ostrvo, preteći čak i napuštanjem Alijanse.

Izvor: euractiv

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da su u toku pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama, Danskom i Grenlandom o budućnosti tog ostrva, kao i da je Alijansa usaglašena sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom po pitanju bezbednosti na Arktiku, piše Anadolija.

Govoreći na Institutu Regan u Vašingtonu nakon sastanka sa Trampom u Bijeloj kući, Rute je pojasnio da su razgovori usmjereni na budući status Grenlanda i na ograničavanje pristupa Rusiji i Kini.

"Slažem se sa njegovom procejnom da postoji veliki rizik od jačeg angažmana Rusa i Kineza na Arktiku. Predsjednik je u pravu, moramo se braniti", rekao je on.

Naveo je da su se saveznici u NATO-u još u januaru na Svjetskom ekonomskom forumu složili da Alijansa mora imati snažniju ulogu na Arktiku, što uključuje i zaštitu Grenlanda. Rute je u tom kontekstu spomenuo i pokretanje inicijative "Arktički stražar", projekta NATO-a čiji je cilj jačanje koordinacije među saveznicima i poboljšanje odbrane u regionu.

Tramp ne odustaje

Ova izjava je uslijedila nakon što je vršilac dužnosti danskog ministra spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen u četvrtak poručio da je očigledno da Tramp nije odustao od svojih ambicija vezanih za preuzimanje Grenlanda.

Podsjetimo, Tramp je pre tri dana ponovo oštro kritikovao saveznike u NATO-u koji nisu pritekli u pomoć Sjedinjenim Državama u ratu u Iranu i ponovo rasplamsao spor oko Grenlanda.

"Znate, sve je počelo, ako želite da znate istinu, sa Grenlandom. Mi želimo Grenland. Oni ne žele da nam ga daju. A ja sam rekao: 'Doviđenja'", izjavio je američki predsjednik, koji je zaprijetio povlačenjem iz vojnog saveza.

Ranije je Tramp u više navrata prijetio aneksijom Grenlanda, ogromne arktičke teritorije pod suverenitetom članice NATO-a Danske, ali je ustuknuo pred protivljenjem evropskih saveznika.