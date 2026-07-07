Turske vlasti uhapsile su oko 100 novinara i aktivista pred samit NATO alijanse u Ankari. Grad je pod strogim mjerama bezbjednosti, a na ulicama je već viđena čuvena limuzina Donalda Trampa.

Izvor: Profimedia/NBC/Printscreen

Turske vlasti privele su oko 100 osoba, među kojima su akademici, novinari i predstavnici civilnog društva, u okviru opsežne bezbjednosne akcije samo nekoliko dana uoči NATO samita u prijestonici.

Prema navodima turskog medija Sozču, među uhapšenima tokom vikenda su međunarodna urednica portala T24 Buse Sojutlu i urednica na Oda TV Džeren Erdogdu. Glavni i odgovorni urednik KAOS GL-a, Jildiz Tar, takođe je zadržan u pritvoru još prošle nedelje

Zbog priprema za ovaj važan događaj, u Ankari su na snazi stroge mjere zaključavanja i jake bezbjednosne kontrole. Zaposleni u javnom sektoru biće na prinudnom odmoru od 6. do 12. jula, dok su protokolarne rute, hoteli i mjesto održavanja samita proglašeni "crvenim zonama". Bezbjednosne mjere obuhvataju i pojačano korišćenje aerodroma Esenboga, vazduhoplovne baze Akindži i aerodroma Etimesgut, koji su rezervisani isključivo za VIP transfere, piše Eualive.

Tramp u centru pažnje

Ulice Ankare privukle su veliku pažnju građana kada su na njima primijećena vozila iz pratnje američkog predsjednika Donalda Trampa, uključujući i čuvenu blindiranu limuzinu poznatu kao "Zvijer" (The Beast). Građani su fotografisali konvoj i prateće bezbjednosne terence na jednoj lokalnoj benzinskoj pumpi. Prema izvještajima medija, ova vozila, zajedno sa djelovima predsjedničkog helikoptera, dopremljena su u Ankaru specijalnim teretnim avionima.

Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Očekuju se važni bilateralni sastanci

Očekuje se da će predsjednik Tramp na marginama samita održati ključne bilateralne razgovore, između ostalog sa sirijskim prelaznim predsjednikom Ahmedom el Šaraom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Ovi sastanci dolaze u svijetlu Trampovih nedavnih mirovnih inicijativa na Bliskom istoku i u Ukrajini, a nakon velikog ruskog napada na Kijev koji je znatno umanjio nade za brzo rješavanje sukoba.

Program i agenda samita

Ponedeljak : Zvanični program počinje konferencijom za novinare generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea.

: Zvanični program počinje konferencijom za novinare generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Utorak : Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan presjedavaće sastankom Konstantinopoljske inicijative za saradnju, na kojem će učestvovati Katar, Bahrein, Kuvajt i Ujedinjeni Arapski Emirati. Iste večeri, predsjednik Redžep Tajip Erdogan prirediće svečanu večeru za lidere.

: Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan presjedavaće sastankom Konstantinopoljske inicijative za saradnju, na kojem će učestvovati Katar, Bahrein, Kuvajt i Ujedinjeni Arapski Emirati. Iste večeri, predsjednik Redžep Tajip Erdogan prirediće svečanu večeru za lidere. Sreda: Održaće se glavna sjednica lidera alijanse.

Očekuje se da će u fokusu glavne sjednice biti rat u Ukrajini, evropska bezbijednost, situacija u Ormuskom moreuzu i izdvajanja za odbranu.

Jedna od okosnica razgovora biće i tranzicija ka "NATO 3.0" formatu, sa snažnim akcentom na jačanje vojnih kapaciteta i preuzimanje evropskog liderstva, kao i na presjek stanja kada je u pitanju ostvarivanje cilja od izdvajanja 5% BDP-a za odbranu, što je dogovoreno na samitu u Hagu 2025. godine.

Pored toga, po prvi put će biti održan Forum odbrambene industrije, na kojem će glavne teme biti raketni sistemi i elektronsko ratovanje.