Za 16 departmana izdato narandžasto upozorenje, meteorolozi upozoravaju na još jedan period ekstremnih vrućina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Francusku će od sjutra zahvatiti novi toplotni talas, a za 16 departmana na jugu i zapadu zemlje izdato je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura koje će u pojedinim oblastima dostići i 40 stepeni.

Riječ je o trećem toplotnom talasu ove godine u Francuskoj, nakon neuobičajeno ranog talasa u maju i rekordnih vrućina koje su tokom druge polovine juna trajale gotovo dvije sedmice.

Klimatolozi upozoravaju da su sve učestaliji i intenzivniji toplotni talasi jasan pokazatelj klimatskih promjena izazvanih emisijama gasova sa efektom staklene bašte.

Prema podacima francuskih vlasti, broj smrtnih slučajeva tokom velikog junskog toplotnog talasa porastao je za oko 30 odsto na nivou države, dok je u regionu Pariza zabilježen rast od čak 62 odsto.

Meteorolozi za sada nijesu precizirali koliko će novi talas trajati, ali ranije prognoze ukazuju da bi ekstremne vrućine mogle potrajati do 13. jula.