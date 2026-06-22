Zapadnu i centralnu Evropu zahvatio je jedan od najtežih toplotnih talasa u istoriji. U Francuskoj se očekuju temperature do 45 stepeni, zatvorene su stotine škola, otkazuju se vozovi, a crveni meteoalarm na snazi je u više zemalja zbog ekstremnih vrućina.

Izvor: Meteo.gr/Printscreen

Zapadnu i centralnu Evropu zahvatio je jedan od najintenzivnijih toplotnih talasa u istoriji. U Francuskoj se očekuju temperature do 45 stepeni, zatvorene su stotine škola, otkazani brojni vozovi, dok su upozorenja na ekstremne vrućine izdata i u Španiji, Italiji, Njemačkoj i Velikoj Britaniji.

Ekstremne temperature pogodile su veliki dio zapadne i centralne Evrope, dok se najteži uslovi očekuju u Francuskoj, gdje su vlasti zbog ekstremnih vrućina održale hitne sastanke, izdale brojna upozorenja i otkazale pojedine manifestacije na otvorenom kako bi zaštitile građane.

Prema prognozi Meteo-Fransa, na zapadu zemlje temperature će u ponedeljak prelaziti 40 stepeni, dok se u Bordou očekuju čak 43 stepena.

Istovremeno, meteorolozi prognoziraju da će u Londonu temperatura dostići 39 stepeni, u Parizu 41, Berlinu 38, dok će Amsterdam imati oko 34 stepena Celzijusa.

One of the worst heatwaves in European history is underway.



Peak high temperatures forecast this week:



France: 45°C / 113°F Monday-Tuesday

London: 39°C / 102°F

Amsterdam: 34°C / 93°F

Berlin: 38°C / 100°F

Paris: 41°C / 106°Fpic.twitter.com/1tBeFtHJ3x — Colin McCarthy (@US_Stormwatch)June 22, 2026

Škole zatvorene, vozovi otkazani

Francuska je za veliki dio zemlje, uključujući i Pariz, izdala crveni meteoalarm zbog ekstremnih vrućina.

Iz predostrožnosti će više od 800 škola ostati zatvoreno, dok će još oko 1.500 obrazovnih ustanova omogućiti učenicima da ranije završe nastavu.

Ekstremne temperature izazvale su i ozbiljne probleme u saobraćaju, zbog čega je otkazan veliki broj željezničkih linija.

Meteorolozi navode da je uzrok ovog toplotnog talasa veoma topao vazduh koji sa područja Sahare prodire ka sjeveru, gdje ostaje zarobljen iznad zapadne i centralne Evrope.

Vrućine zahvatile gotovo cijelu Evropu

Pored Francuske, ekstremne temperature bilježe se i u Španiji, Portugalu, Italiji, Njemačkoj i Velikoj Britaniji.

Italijanske vlasti izdale su crveni meteoalarm za osam gradova, među kojima su Bolonja, Firenca, Milano i Torino, dok je španska meteorološka služba upozorila da će temperature u mnogim djelovima zemlje dostići 40 stepeni.

Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene povećavaju učestalost i intenzitet ovakvih ekstremnih vremenskih pojava.

Izvršni sekretar Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama Simon Stil ocijenio je da je sagorijevanje uglja, nafte i gasa glavni uzrok globalnog zagrijevanja.

Nauka je jasna - klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem čine ove toplotne talase sve učestalijim i ekstremnijim - poručio je Stil.

Podsjetimo, Evropa je i tokom ljeta 2025. godine bila pogođena snažnim toplotnim talasom, kada je u jugozapadnoj Španiji izmjereno rekordnih 46 stepeni, dok su veliki šumski požari izazvali evakuacije u južnoj Francuskoj.