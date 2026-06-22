Više od polovine regiona u Francuskoj pod crvenim je meteoalarmom zbog ekstremnog toplotnog talasa koji zahvata zapadnu Evropu. Očekuju se temperature do 42 stepena, zatvorene su stotine škola, a vlasti upozoravaju na ozbiljne zdravstvene rizike.

Izvor: euractiv

Francuska se suočava sa jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa poslednjih godina, dok je više od polovine njenih regiona pod crvenim meteoalarmom zbog ekstremno visokih temperatura.

Meteorološka služba Météo-France upozorila je da će u pojedinim delovima zapadne Francuske temperatura danas preći 40 stepeni Celzijusa, dok se u Bordou očekuje čak 42 stepena.

Zatvorene škole i upozorenja građanima

Zbog nesnosnih vrućina zatvoreno je 845 škola, dok je u još 1.800 obrazovnih ustanova učenicima dozvoljeno da ranije završe nastavu. Istovremeno, više od milion srednjoškolaca polaže usmeni dio završnog ispita za maturu.

Francuska vlada upozorila je građane da se ne rashlađuju u neobezbijeđenim rekama i jezerima, nakon što je tokom vikenda zabilježeno 13 smrtnih slučajeva usljed utapanja.

Ukupno je oko 63 miliona ljudi u Francuskoj pogođeno toplotnim talasom, dok su desetine regiona pod narandžastim ili crvenim upozorenjem.

Problemi u saobraćaju i rekordne temperature

Nacionalna željeznička kompanija SNCF apelovala je na starije i zdravstveno ugrožene osobe da odlože putovanja vozom, dok je u Parizu zbog visokih temperatura smanjen broj polazaka na pojedinim železničkim linijama.

Problemi su zabilježeni i u Belgiji, gdje je željeznički operater otkazao dio vozova u vrijeme najvećih gužvi, a meteorolozi upozoravaju na moguće rekordne temperature tokom ove sedmice.

Vreo vazduh iz Sahare zahvatio zapadnu Evropu

Meteorolozi navode da je uzrok ekstremnih temperatura priliv vrelog vazduha iz Sahare, koji je zarobio toplotu iznad zapadne i centralne Evrope. Prognoze ukazuju da bi ovo mogao da bude jedan od najdužih toplotnih talasa poslednjih godina.

Prema podacima Météo-France, od 51 registrovanog toplotnog talasa od 1947. godine, čak 34 dogodila su se posle 2000, a 26 od 2011. godine.

Alarm i u Španiji, Italiji i Velikoj Britaniji

Španska meteorološka služba Aemet upozorila je da će temperature do srijede biti između pet i deset stepeni više od proseka za ovo doba godine. Za Baskiju je proglašen crveni alarm, a u San Sebastijanu se očekuje čak 40 stepeni.

U Madridu se prognozira 39 stepeni, dok bi u Rimu temperatura mogla da dostigne 37 stepeni.

Crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina izdato je i za djelove Engleske i Velsa, gdje bi temperatura mogla da dostigne 38 stepeni.

Već ima žrtava

Tokom vikenda u jugozapadnoj francuskoj regiji Žirond preminule su tri osobe starosti između 80 i 95 godina, a lokalne vlasti navode da je intenzivna vrućina doprinijela njihovoj smrti.

Francuska ministarka zdravlja Stefanija Rist upozorila je da će mnogi građani trpeti posledice ekstremnih temperatura i pozvala stanovnike da posebno vode računa o starijim članovima porodice, komšijama i hroničnim bolesnicima.

Meteorolozi upozoravaju da će toplotni talas biti rasprostranjen, dugotrajan i intenzivan, a značajnije osvježenje očekuje se tek krajem sedmice.

(BBC/Mondo)