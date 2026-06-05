Američki predsjednik Donald Tramp podržao je ideju o sastanku Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog na neutralnom terenu, ocenivši da bi njihov direktan razgovor bio odličan razvoj događaja.

Izvor: Liveuamap.com/Facebook/screenshot/Володимир Зеленський/YouTube/Screenshot/Guardian News/ET Now

Američki lider Donald Tramp ocenio je da bi potencijalni sastanak između ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog predstavljao izuzetan napredak u odnosima. U obraćanju medijima u Bijeloj kući, Tramp je naglasio da bi takav susret bio odlična stvar i dodao da ga raduju same diskusije o mogućnosti realizacije tog dijaloga.

Prethodno je sa ukrajinske strane stigao konkretan predlog, pošto je Zelenski na svojoj zvaničnoj internet stranici obnarodovao pismo upućeno Putinu. U tom dopisu, predsjednik Ukrajine je pozvao ruskog lidera na direktne razgovore, predloživši da se sastanak održi na neutralnom terenu. Kao potencijalne lokacije za susret, Zelenski je izdvojio Švajcarsku, Tursku, kao i države arapskog svijeta.

U daljem tekstu pročitajte pismo koje je uputio Zelelnski, u cjelosti:

"Kada ste prije više od 26 godina došli na vlast u Rusiji, mnogi ljudi u Ukrajini su vas posmatrali pozitivno. Tako je bilo. Ali to je sada u prošlosti.

Sada, ogromna većina Ukrajinaca pozitivno gleda na to što su naši dronovi dugog dometa posetili otvaranje vašeg foruma u Sankt Peterburgu, prešavši udaljenost od preko 1.000 kilometara. Kao što vrlo dobro znate, ta udaljenost nije granica naših mogućnosti.

Za 26 godina, vaše vrijeme na vlasti potpuno je promijenilo dnevni red odnosa između Ukrajine i Rusije. Od razgovora o trgovini i drugim civilnim pitanjima, naše nacije su prešle na to da razgovaraju gotovo isključivo o napadima i gubicima. Proveli ste skoro polovinu svojih 26 godina na vlasti u Rusiji vodeći rat protiv Ukrajine. Šta god govorili o NATO-u, geopolitici ili ruskom jeziku, ovaj rat je vaš lični izbor — rat bez pravog razloga. Tako će ga istorija pamtiti.

Te godine su mogle biti veoma drugačije.

Često čujemo da vama ovaj rat odgovara. Naravno, ne u onim slučajevima kada je reč o bezbjednosti vaše rezidencije u Valdaju ili vaše parade u Moskvi. Vaš sopstveni život vam je dragocjen. Ali sada svi vidimo da Rusima konačno postaje sve manje prijatno u ovoj realnosti — sa činjenicom da rat donosi sve više negativnih posledica Rusiji.

Ne sviđaju im se naši dronovi i projektili.

Ne sviđaju im se nestašice benzina i stalni rast cijena.

Ne sviđaju im se stalne zabrane.

Ne sviđa im se vaša namjera da pokrenete drugi talas mobilizacije kako biste proširili rat u drugom pravcu unutar Ukrajine ili ga iskoristili protiv drugih zemalja koje se graniče sa Rusijom.

Ne sviđa im se činjenica da se vašem ratu ne nazire kraj.

Da, još uvijek možete naterati Ruse da postoje na ovaj način. Ali vaši resursi se značajno smanjuju. Nećete imati dovoljno novca ni političkog kapitala da nastavite da kupujete lojalnost Rusa na način na koji ste to činili u proteklih 26 godina. A mi ćemo učiniti sve što možemo da osiguramo da svijet pomogne da se taj trenutak približi.

Kao što i sami volite da kažete, „moramo da svedemo račune“.

Juče sam dobio izvještaj o gubicima vaše vojske na frontu u Ukrajini tokom maja. Još jednom, broj je premašio 30.000 ubijenih i teško ranjenih ruskih vojnika. Mi održavamo taj nivo iz mjeseca u mjesec i imamo video potvrdu za svaki vaš gubitak — ovo nisu prazne tvrdnje. Znamo da su 63 odsto vaših gubitaka na bojnom polju mrtvi, dok je samo 37 odsto ranjeno. U 21. vijeku, nijedna vojska ne može sebi da priušti takav odnos. A udeo onih koji su ubijeni će nastaviti da raste.

Nije da smo mi u Ukrajini zabrinuti za sudbinu ruskih vojnika nakon svega što je vaš rat donio našoj zemlji. Ali meni je stalo do Ukrajinaca.

Mi gubimo naše ljude i svaki gubitak je za nas bolan. Čak i kada je odnos ukrajinskih i ruskih gubitaka jedan prema pet ili jedan prema šest, to je i dalje od velike važnosti. Važno je i to što vi redovno, svakih nekoliko mjeseci, odlažete sopstvene rokove za zauzimanje naših regiona — posebno Donjecke oblasti. A nećete je zauzeti ni ove godine.

Mi u Ukrajini ne želimo trajni rat. Vrlo dobro znamo da je život bez rata beskrajno bolji. I mi to želimo da postignemo. Ubijeđen sam da bi većina Rusa takođe pozitivno reagovala na ovo — i vi to znate.

Mnogi nisu vjerovali da će Ukrajina moći da izdrži toliko dugo. Vi u to niste vjerovali. A nisu vjerovali ni oni koji su vas savjetovali. To je bila greška. Niste očekivali otpor Ukrajine u punom obimu i niste predvidjeli da će stvari otići ovako daleko. Ipak, svi smo tu — u petoj godini ovog rata punih razmjera.

Ne plašite se da krenete putem izlaska iz ovog rata. To je glavna stvar koja se sada od vas traži.

Ukrajina je sačuvala svoju nezavisnost. I sačuvaće je. Uprkos svim suprotnim predviđanjima. Ujedinili smo mnoge širom svijeta da stanu uz Ukrajinu, a protiv vas. Našli smo oružje i finansiranje koje nam je bilo potrebno. Mi dobijamo podršku. Vi dobijate sankcije. I to će se nastaviti sve dok ne bude pravde za Ukrajinu — pravde koju tražimo i pravde koja se može postići.

Nećemo dozvoliti da uspiju oni koji pokušavaju da vas ubede da će sankcije Rusiji biti znatno ublažene, a podrška Ukrajini značajno smanjena, bez ikakve suštinske promjene u vašem stavu prema Ukrajini. Primjer Orbana pokazuje kako oni koji izaberu da pomognu Rusiji u njenom ratu protiv nas završavaju u sramoti.

Ukrajina je izdržala oštre zime dok ste vi pokušavali da uništite naš energetski sistem. Ostali smo čvrsti — i čak i u mraku, otpornost Ukrajinaca je ostala netaknuta. Donijeli smo rat na vašu teritoriju, a vi ne biste mogli da se nosite sa tim bez pomoći Sjeverne Koreje. Vi ste prvi vladar Rusije koji se obratio Pjongjangu za pomoć. I danas ste u potpunosti zavisni od Kine — takođe prvi put u istoriji Rusije.

Vjerovali ste da Ukrajinci neće imati snage da se odbrane. Ipak, danas naš narod pomaže našim partnerima na Bliskom istoku i u Zalivu da izgrade sopstvenu odbranu.

Nadali ste se unutrašnjim nemirima u Ukrajini. Umjesto toga, vaše sopstvene vojne formacije su digle pobunu protiv vas. 23. juna biće obilježena još jedna godišnjica tog događaja, a tišina neće izbrisati ovu činjenicu iz istorije.

Sada ste vi taj u koga vaši sopstveni zvaničnici, biznismeni i propagandisti gledaju sa očiglednim umorom. Svijet to može da vidi. Svijet se nije umorio od Ukrajine, kao što ste se dugo nadali da hoće. Ali raste zamor od Rusije — čak i među onima u širem svetu koji vam pomažu da zaobiđete sankcije i održite svoju ekonomiju na površini.

Ne možete a da to ne primijetite. Posle 26 godina na vlasti, godine počinju da uzimaju svoj danak. A s vremenom, umor od vas će samo rasti.

Vidjeli smo obaveštajne izveštaje koji pokazuju da sada razmatrate planove za nastavak rata u 2027. i 2028. godini. Znamo i da se nadate da će balističke rakete postići za vas ono što sve ostalo nije uspjelo. Želite da uvučete Bjelorusiju još dublje u ovaj rat i mi smo sada primorani da se i za to pripremimo. Vidimo da pokušavate da orkestrirate nešto oko Pridnjestrovlja. Vaši propagandisti prijete, na ovaj ili onaj način, svakoj zemlji koja se graniči sa Rusijom. Da li zaista želite da prođete kroz sve ovo?

Izbor je sada na vama. Dosta je bilo rata.

Ukrajina predlaže da se ovaj rat okonča. To se mora uraditi pošteno, sa dostojanstvom i uz garancije da se rat neće ponovo rasplamsati. Vidimo da su Sjedinjene Države u potpunosti fokusirane na pitanje Irana, i bilo bi pogrešno jednostavno čekati da se rat u Evropi vrati u centar njihove pažnje.

Ukrajina predlaže okončanje ovog rata kroz direktan angažman između nas — i vas.

Predlažem sastanak.

Svi su čuli vaše predstavnike kako sa osmijehom govore da bih navodno mogao da dođem u Moskvu. Ali posle ovih 26 godina, ukrajinski lider nema šta da traži u vašoj prestonici — baš kao što ruski lider nema šta da traži u Kijevu.

Postoje zemlje koje su tradicionalno ugošćavale lidere radi rešavanja pitanja rata i mira. Švajcarska, Turska, zemlje arapskog svijeta — mnoge su u stanju i voljne da budu domaćini ovakvog sastanka. Lideri su ti koji rešavaju ključna pitanja. Tako je uvijek bilo i tako će uvijek i biti.

Predlažem da se odredi jasan datum za ovakav sastanak.

Čuli smo da vam je na Aljasci obećano rešavanje određenih pitanja u vezi sa Ukrajinom i Evropom. Ali i sami vidite da se ukrajinska i evropska pitanja ne rešavaju u Enkoridžu. Drugi dogovoreni učesnici mogli bi da se pridruže bilateralnom kolosjeku koji bi se uspostavio između nas. Pošto se rat odvija u Evropi i pošto su Ukrajini potrebne bezbjednosne garancije, dok vi takođe tražite bezbjednosne garancije za sebe, bilo bi logično da uključite one koji zaista mogu da posluže kao garanti.

Smatramo da bi Evropa trebalo da bude dio ovog procesa — oni koji zaista imaju kapacitet da utiču na situaciju. Takođe smatramo da Sjedinjene Države moraju biti dio procesa. To je ono što bi moglo da pomogne u oblikovanju nove bezbjednosne arhitekture za naš dio svijeta.

Već smo iskusili mnoge sporazume sa Rusijom, uključujući sporazume iz Minska, koji su na kraju propali. Zato prvo moramo pronaći direktne odgovore između nas na pitanja koja ostaju, a ne da se skrivamo od teških pitanja iza formula, tehničkih radnih grupa ili beskonačnog vremena izgubljenog u šatl diplomatiji.

Vaš rat je trajno razdvojio Ukrajinu i Rusiju.

Linija fronta je danas linija od koje diplomatija mora da počne.

Ukrajina je spremna na potpuni prekid vatre tokom trajanja pregovora. Ovo je standardna praksa, a aktuelna dešavanja oko Irana samo pojačavaju tu tezu. Pokušaj da se uspostavi prava tišina je najbolji način da počnemo da razgovaramo jedni sa drugima. Vjerujemo da to ne bi bio samo pokušaj, već pravi prekid vatre — ako vi to želite. Znate da Sjedinjene Države imaju mogućnost da nadgledaju prekid vatre duž linije gdje prestaju neprijateljstva.

Ukrajina je spremna za razmjenu ratnih zarobljenika po principu svi za sve, i to bi mogao da postane dobar prolog za okončanje rata. Moraju se preduzeti ozbiljni koraci da se vrate civili i djeca koji su odvedeni tokom rata.

Moramo da odredimo kakva budućnost čeka generacije Ukrajinaca i Rusa koje će doći posle nas.

Ako sami ne dođete do zaključka da je vrijeme da se ovaj rat okonča, Ukrajina će nastaviti da se bori za svoje postojanje. Imaćemo one koji nas podržavaju.

Ali i vi ćete morati mnogo više da se borite za sopstveni opstanak — ne opstanak Rusije, već svoj lični. I ovo nije prijetnja od mene ili od Ukrajine. To je činjenica iz ruske istorije koju dobro poznajete: kada se Rusija umori, dolaze promjene.

Mi možemo da radimo na tom umoru.

Vi možete da zaustavite svoj rat.

Vječna pamjat svima onima čije je živote odnio ovaj rat."