Prvi pacijent kojem je u Francuskoj dijagnostikovana ebola, humanitarni ljekar koji je stigao iz Konga, uspješno se oporavio i otpušten je iz bolnice nakon dva negativna PCR testa.

Izvor: Seros MUYISA / AFP / Profimedia

Prvi pacijent kojem je u Francuskoj dijagnostikovana ebola oporavio se i otpušten je iz bolnice, objavila je ministarka zdravlja Stefani Rist. Prema njenim riječima, „nakon dva negativna PCR testa, pacijent se sada oporavio i mogao je bezbjedno da se vrati kući“, što je donijelo olakšanje nakon prvog slučaja zabilježenog na francuskom tlu, piše Euronews.

Put pacijenta i mjere predostrožnosti

Pacijent, koji je sada van životne opasnosti, humanitarni je ljekar koji je u Francusku stigao 23. juna letom iz Demokratske Republike Kongo. Prilikom ukrcavanja u avion osjećao je blagu glavobolju, ali mu se stanje tokom putovanja pogoršalo. Odmah po dolasku u Francusku stavljen je u izolaciju, a pet osoba sa kojima je bio u mogućem kontaktu takođe je provelo 21 dan u kućnoj izolaciji.

Liječenje u skladu sa protokolima

Stefani Rist izjavila je da je pacijent imao „samo blage simptome“ i da je primio medicinsku njegu pod strogim nadzorom, u potpunosti u skladu sa zdravstvenim protokolima.

Epidemija u Kongu ne jenjava

Virus ebole može izazvati hemoragijsku groznicu koja je često smrtonosna. Iako se ne smatra visoko zaraznim, epidemija je u Demokratskoj Republici Kongo odnijela najmanje 452 života, pokazuju posljednji podaci od 3. jula. Virus se i dalje širi, a nedavno je potvrđen slučaj u Kisanganiju, velikom gradu udaljenom oko 600 kilometara od epicentra krize.