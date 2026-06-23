U Demokratskoj Republici Kongo potvrđeno je više od 1.000 slučajeva ebole, a 254 osobe su preminule. SZO poziva na jaču podršku i obuku zdravstvenih radnika.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adanom Gebrejesus izjavio je da je u Demokratskoj Republici Kongo do sada potvrđeno više od 1.000 slučajeva ebole i da su od tog virusa do sada preminule 254 osobe.

Gebrejesus je na platformi Iks napisao da se oko 100 obolelih oporavilo, što, prema njegovim riječima, pokazuje da virus može da se zaustavi pravovremenom medicinskom negom, prenosi RTS pisanje Tanjuga.

Tokom proteklog mjeseca, SZO, Afrika CDC i partnerske organizacije, podržale su zdravstvene vlasti DR Konga u proširenju kapaciteta za liječenje ebole, laboratorijsko testiranje i nadzor, kao i u obuci dodatnog zdravstvenog osoblja za kliničku njegu i sprječavanje širenja infekcije.

Tedros je naveo da su i dalje potrebni dodatni centri za liječenje, više obučenih zdravstvenih radnika i njegovatelja, veći obim testiranja i jače uključivanje lokalnih zajednica u odgovor na epidemiju.

On je istakao da je za suzbijanje epidemije neophodan bezbjedan i održiv pristup pogođenim područjima, kontinuirana podrška međunarodne zajednice, kao i mir i stabilnost u Demokratskoj Republici Kongo.

(RTS/MONDO)