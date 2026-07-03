Poginulo najmanje 40 ljudi u nesreći u Pakistanu kada je autobus sletio sa puta u provaliju.
Najmanje 40 ljudi poginulo je u teškoj saobraćajnoj nesreći kada je autobus sletio sa puta u provaliju u Pakistanu, piše „The New York Times“. Stravična nesreća dogodila se na jugoistoku zemlje.
Autobus je sletio u provaliju u mjestu Dana Sar, području u blizini granice pokrajina Beludžistan i Hajber Pahtunva.
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Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila nakon što je vozač autobusa ušao u raspravu sa jednim putnikom i, u naletu bijesa, naglo okrenuo volan, usljed čega je vozilo sletjelo u provaliju.
Nadležne službe i dalje rade na identifikaciji svih stradalih.
Dera Ismail Khan – Bus Crash Near Sherani— War Analyst (@War_Analysts)July 3, 2026
A passenger bus traveling from Quetta to Peshawar met with an accident near Sherani.
On the Sherani-Zhob Highway, in the Dana Sar area, the bus plunged into a deep ravine.
The crash has killed 18 passengers and left several others…pic.twitter.com/k2EoetCNtz