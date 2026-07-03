Poginulo najmanje 40 ljudi u nesreći u Pakistanu kada je autobus sletio sa puta u provaliju.

Izvor: Ahmad Kamal / Xinhua News / Profimedia

Najmanje 40 ljudi poginulo je u teškoj saobraćajnoj nesreći kada je autobus sletio sa puta u provaliju u Pakistanu, piše „The New York Times“. Stravična nesreća dogodila se na jugoistoku zemlje.

Autobus je sletio u provaliju u mjestu Dana Sar, području u blizini granice pokrajina Beludžistan i Hajber Pahtunva.

Vidi opis Svijet zanijemio zbog stravične nesreće – 40 mrtvih: Autobus sletio u provaliju u Pakistanu, razlog ledi krv u žilama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ahmad Kamal / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Ahmad Kamal / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Ahmad Kamal / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Ahmad Kamal / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila nakon što je vozač autobusa ušao u raspravu sa jednim putnikom i, u naletu bijesa, naglo okrenuo volan, usljed čega je vozilo sletjelo u provaliju.

Nadležne službe i dalje rade na identifikaciji svih stradalih.