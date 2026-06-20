Druga bomba aktivirana tokom intervencije spasilačkih ekipa, vlasti tragaju za odgovornima

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Najmanje sedam osoba poginulo je danas u dvostrukoj eksploziji na sjeverozapadu Pakistana, u blizini granice sa Avganistanom, saopštile su lokalne vlasti.

Prema riječima visokog policijskog zvaničnika Jasira Afridija, prva bomba bila je postavljena pored saobraćajnice i aktivirana je u trenutku prolaska automobila, dok je druga eksplozija uslijedila tokom intervencije spasilačkih službi.

Twin roadside explosions kill at least seven in Bannu, Pakistan, with several others injured



First blast hit passenger van killing five and wounding three, while second explosion struck during rescue efforts, killing at least twohttps://t.co/JPkfOAdkoNpic.twitter.com/nS3LC2Dij4 — Anadolu English (@anadoluagency)June 20, 2026

„Pet osoba poginulo je u prvoj eksploziji, dok su još dvije stradale u drugoj. Tri osobe su povrijeđene“, kazao je Afridi, navodeći da su obje bombe aktivirane daljinskim upravljanjem.

Policija je pokrenula istragu i intenzivno traga za počiniocima napada.

#BREAKING| Two bomb blasts in Bannu kill at least 7, injure several others



▪️Two explosions shook the Domail area of Bannu district, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. The first blast involved an IED targeting a van carrying civilians in the Ping Musa Khel area near Ahmadzai. A…pic.twitter.com/OHsDe6jbya — Raaz News - En (@raaznewsen)June 20, 2026

Napad je osudio predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari, koji je izrazio saučešće porodicama stradalih i poželio brz oporavak povrijeđenima.

Za sada nijedna organizacija nije preuzela odgovornost za napad, ali se sumnja da iza njega stoje pripadnici Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), koji su i ranije izvodili slične napade.

Posljednjih godina Pakistan se suočava sa porastom nasilja i napada militantnih grupa, posebno u pograničnim područjima prema Avganistanu.