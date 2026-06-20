Druga bomba aktivirana tokom intervencije spasilačkih ekipa, vlasti tragaju za odgovornima
Najmanje sedam osoba poginulo je danas u dvostrukoj eksploziji na sjeverozapadu Pakistana, u blizini granice sa Avganistanom, saopštile su lokalne vlasti.
Prema riječima visokog policijskog zvaničnika Jasira Afridija, prva bomba bila je postavljena pored saobraćajnice i aktivirana je u trenutku prolaska automobila, dok je druga eksplozija uslijedila tokom intervencije spasilačkih službi.
Twin roadside explosions kill at least seven in Bannu, Pakistan, with several others injured— Anadolu English (@anadoluagency)June 20, 2026
First blast hit passenger van killing five and wounding three, while second explosion struck during rescue efforts, killing at least twohttps://t.co/JPkfOAdkoNpic.twitter.com/nS3LC2Dij4
„Pet osoba poginulo je u prvoj eksploziji, dok su još dvije stradale u drugoj. Tri osobe su povrijeđene“, kazao je Afridi, navodeći da su obje bombe aktivirane daljinskim upravljanjem.
Policija je pokrenula istragu i intenzivno traga za počiniocima napada.
#BREAKING| Two bomb blasts in Bannu kill at least 7, injure several others— Raaz News - En (@raaznewsen)June 20, 2026
▪️Two explosions shook the Domail area of Bannu district, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. The first blast involved an IED targeting a van carrying civilians in the Ping Musa Khel area near Ahmadzai. A…pic.twitter.com/OHsDe6jbya
Napad je osudio predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari, koji je izrazio saučešće porodicama stradalih i poželio brz oporavak povrijeđenima.
Za sada nijedna organizacija nije preuzela odgovornost za napad, ali se sumnja da iza njega stoje pripadnici Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), koji su i ranije izvodili slične napade.
Posljednjih godina Pakistan se suočava sa porastom nasilja i napada militantnih grupa, posebno u pograničnim područjima prema Avganistanu.