Više od 100 putnika i 20 članova posade prijavilo simptome norovirusa na luksuznom kruzeru u Kaliforniji.

Izvor: Rod Rolle / Sipa USA / Profimedia

Luksuzni kruzer „Ruby Princess“, u vlasništvu kompanije „Princess Cruises“, trenutno je usidren kod obale San Franciska u Kaliforniji, u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što je više od 100 putnika i 20 članova posade prijavilo simptome norovirusa, piše britanski „The Sun“.

Epidemija ovog virusa izbila je početkom maja ove godine i na kruzeru „Ambition“, gdje je tada preminuo muškarac star 92 godine, iako nije zvanično potvrđeno da je norovirus bio uzrok njegove smrti.

Kruzer „Ambition“ tada je bio usidren u Bordou, u Francuskoj, sa 1.233 putnika i 514 članova posade. U vrijeme izbijanja norovirusa (gastroenteritisa, odnosno stomačnog gripa) na tom kruzeru nijesu bile uvedene posebne mjere bezbjednosti, dok je „Ruby Princess“, koji se trenutno nalazi kod San Franciska, bio na dvadesetodnevnom krstarenju sa usputnim pristajanjima na Aljasci i u Britanskoj Kolumbiji.

The Ruby Princess cruise ship was docked for disinfection at San Francisco's Pier 27 Thursday morning after a norovirus outbreak affected dozens of passengers and crew. More than 100 passengers and over 20 crew members got sick on a 20-day cruise. More here:…pic.twitter.com/3c9FSgr3IH — ABC7 News (@abc7newsbayarea)July 2, 2026

Luksuzni kruzer „Ruby Princess“ isplovio je 12. juna, a u Sjedinjene Američke Države vratio se 2. jula. Zaraza je prijavljena 28. juna, prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Na kruzeru se nalazilo 3.032 putnika, a zdravstvene tegobe prijavile su 102 osobe. Simptomi su potvrđeni i kod 23 od ukupno 1.144 člana posade.

Vidi opis Drama na luksuznom kruzeru: Izbila opasna zaraza, oboljelo više od 120 osoba, brod u karantinu (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rod Rolle / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Rod Rolle / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Rod Rolle / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Rod Rolle / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Stu Gray / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Nakon izbijanja zaraze pojačane su mjere kontrole i primjena sanitarnog protokola na brodu, a od tada je zabilježen pad broja novih slučajeva zaraze.

Norovirus je izuzetno zarazan virus koji izaziva akutni gastroenteritis (stomačni grip), praćen iznenadnom mučninom, povraćanjem, jakom dijarejom i grčevima, koji obično prolaze u roku od jednog do tri dana. Prenosi se prljavim rukama, kontaminiranom hranom ili bliskim kontaktom, a posebno je rasprostranjen tokom zimskih mjeseci.