Četrdesetčetvorogodišnji Ernan Alberto Hil Flores, koji je bio zatrpan ispod devet metara ruševina urušenog parkinga tržnog centra u gradu La Gvaira, u kome je inače radio kao obezbjeđenje.

Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Spasioci su izvukli muškarca ispod ruševina devetospratne zgrade u Venecueliu, kako su opisali, „čudesnoj“ akciji spasavanja, osam dana nakon razornog zemljotresa koji je pogodio zemlju.

Četrdesetčetvorogodišnji Ernan Alberto Hil Flores, koji je bio zatrpan ispod devet metara ruševina urušenog parkinga tržnog centra u gradu La Gvaira, u kome je inače radio kao obezbjeđenje, spasen je u četvrtak nakon višednevne i izuzetno složene akcije lokalnih i međunarodnih spasilačkih timova.

#2Jul| La Cruz Roja de México, la de Chile y otros equipos de emergencia captaron imágenes de Hernán Gil, uno de los afectados que se mantenía con vida bajo los escombros en La Guaira tras los terremotos del#24Jun.



Luego de más de 170 horas atrapado, los rescatistas seguían…pic.twitter.com/NJCJIBSGnc — El Diario (@eldiario)July 2, 2026

Njegova supruga, Usbimar Gonzales, izjavila je za CNN neposredno prije uspješnog spasavanja da je proživjela „dane velike tuge“ nakon zemljotresa, vjerujući da je njen muž poginuo.

„Ali kada sam saznala da je živ, ugledala sam tračak nade“, rekla je. „Držao se kao heroj.", rekla je Gonzalesova i dodala da ga njihova djeca čekaju kod kuće.

Na snimku se vidi trenutak kada su spasioci u sredu prvi put uspostavili vizuelni kontakt sa Hilom, koji je radio kao čuvar u tržnom centru, pomoću kamere spuštene u urušeni podrum zgrade.

Na video-snimku koji je objavila Vatrogasna služba Čilea vide se njegovi prsti kako mašu kroz mali otvor između debelih slojeva betona i ruševina.

Llevamos 28 horas tratando de rescatar de los escombros a Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permanece atrapado en el centro comercial Galerías Playa Grande.



Equipos de varios países nos están ayudando a lograrlo, ya que la complejidad de la estructura, su…pic.twitter.com/FHCnHreY9u — Nayib Bukele (@nayibbukele)June 30, 2026

Hitne službe saopštile su da su bile u stalnom kontaktu sa njim i da su mu dostavljale vodu, hranu i ljekove, pri čemu su tečnosti dopremane pomoću crijeva i šprica.

Na snimku objavljenom u četvrtak vidi se kako su mu glava i ramena djelimično oslobođeni iz ruševina. Na licu nosi zaštitnu masku, a jedno oko mu je krvavo.

Vatrogasna služba Čilea opisala je akciju spasavanja kao „izuzetno složenu“, jer je zgrada ostala nestabilna, a spasilački timovi su se suočavali sa neprestanim obrušavanjem novih djelova konstrukcije.

Sebastijan Mokorker iz tima Ujedinjenih nacija za procjenu i koordinaciju u katastrofama izjavio je za CNN u četvrtak da su „sedam dana nakon zemljotresa moguća samo čudesna spasavanja“.

Takozvani „zlatni period“ za pronalaženje preživjelih obično traje oko tri dana, nakon čega šanse za preživljavanje bez izvora vode naglo opadaju.

Spasioci su prvi put dobili dojavu da bi neko mogao biti živ ispod ruševina tržnog centra Galerías Playa Grande u nedelju, prema navodima Crvenog krsta Kostarike. Prisustvo preživjelog potvrđeno je pomoću radarskog sonara i opreme za detekciju zvuka, saopštila je Vatrogasna služba Čilea.

Tokom tri dana spasioci i stručnjaci iz oko šest zemalja radili su na tome da naprave bezbjedan prolaz kroz ruševine i obezbijede Hilu neophodnu medicinsku pomoć.