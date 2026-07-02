Nedelju dana nakon razornih zemljotresa u Venecueli broj žrtava premašio je 2.200, dok je povrijeđeno preko 11.000 ljudi. Dok spasioci rade, nada za nestale pod ruševinama sve je manja.

Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Nedelju dana nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, broj poginulih porastao je na najmanje 2.295, dok je 11.267 osoba povrijeđeno, rekao je danas predsjednik Nacionalne skupštine Horhe Rodriges.

Više od 26 hiljada pripadnika hitnih službi i preko 17 hiljada volontera raspoređeno je u pogođenim područjima. Potraga za preživjelima je u toku, iako nade u pronalazak zarobljenih u ruševinama blijede kako katastrofa ulazi u drugu nedelju. Rodriges je kazao da je do sada 6.461 osoba izvučena živa iz ruševina.

Više od 780 naknadnih potresa

Od kada su dva zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodila Venecuelu 24. juna, vlasti su zabilježile 782 naknadna potresa. Iako su se njihova učestalost i intenzitet smanjili, zvaničnici su upozorili da rizik od još jednog snažnog zemljotresa nije u potpunosti prošao.

Panamerička zdravstvena organizacija (PAHO) upozorila je da bi katastrofa mogla da izazove pogoršanje javnozdravstvene krize. Prema navodima ove agencije, stotinama hiljada ljudi još uvijek je potrebna medicinska pomoć.

PAHO je uputio apel za 24 miliona dolara međunarodne pomoći, kako bi se pomoglo u:

Nabavci ljekova

Nabavci vakcina

Stabilizaciji zdravstvenih usluga u najteže pogođenim regionima u narednih šest mjeseci

Sedam dana nacionalne žalosti

Privremena predsjednica Delsi Rodriges proglasila je u srijedu sedam dana nacionalne žalosti i izrazila saučešće porodicama žrtava. Međutim, njeno upravljanje katastrofom dolazi pod sve veći nadzor javnosti, pri čemu mnogi stanovnici Venecuele smatraju da je reakcija vlade bila spora i neadekvatna.