Anđela Nikolau i Ivan Berkus privukli su pažnju javnosti vjeridbom na vrhu Njujorka. O njihovoj ljubavnoj priči i ekstremnom hobiju snimljen je dokumentarni film.

Izvor: Angela Nikolau/Instagram/Printscreen

Par iz Rusije priveden je nakon što su se vjerili na vrhu "Empajr stejt bildinga" u Njujorku, uz transparent o ljubavi i miru.

Anđela Nikolau (33) i Ivan Berkus (32) privukli su veliku pažnju javnosti kada su se popeli na vrh Njujorka čija visina iznosi 443,2 metra i tamo okačili transparent na kojem je pisalo: "Kada snaga ljubavi nadvlada ljubav prema moći, svijet će upoznati mir".

Kasnije su se spustili na nižu platformu, gdje je Berkus kleknuo i zaprosio Nikolau. Ona je, kako se čini, rekla "da", nakon čega su skinuli maske i poljubili se, dok je helikopter kružio iznad njih.

JUST IN: After two people climbed to the top of the Empire State Building and unfurled a banner on top of its spire Wednesday afternoon, one of the climbers appeared to propose to the other.https://t.co/ngG3jOeTBUpic.twitter.com/PhubQpnRH6 — ABC News (@ABC)July 1, 2026

Ispostavilo se da ovom paru romantika na velikim visinama nije ništa novo. Ekstremni penjači bili su glavni protagonisti dokumentarnog filma iz 2024. godine "Nebeski hodači: Ljubavna priča". Dokumentarni film prati opasan sport ilegalnog penjanja na visoke zgrade.

Ko je Ivan Berkus?

Ivan Berkus je 32-godišnji ruski ekstremni penjač i samoproglašeni "osvajač krovova", poznat po tome što se bez užadi i druge zaštitne opreme penje na neke od najviših zgrada na svijetu.

Veliku popularnost stekao je na internetu objavljivanjem snimaka i fotografija sa svojih, uglavnom ilegalnih, uspona na nebodere, znamenitosti i građevinske dizalice, piše USA Today.

Dokumentarni film iz 2024. godine prati njegovu ljubavnu priču sa Anđelom Nikolau, koju je upoznao u zajednici ljudi koji se bave "osvajanjem krovova". Film se posebno bavi njihovom misijom iz 2022. godine da se popnu na Merdeka 118, zgradu visoku 2.227 stopa (oko 679 metara) u Kuala Lumpuru, u Maleziji.

Njihova veza duboko je isprepletena sa njihovim načinom života, jer ovakvi visokorizični poduhvati zahtijevaju potpuno međusobno poverenje.

Ko je Anđela Nikolau?

Anđela Nikolau je 33-godišnja ruska ekstremna penjačica i bivša gimnastičarka.

Kao ćerka cirkuskih umjetnika, i ona je stekla svjetsku prepoznatljivost putujući širom svijeta i penjući se na opasne visine bez užadi i zaštitne opreme, a zatim objavljivala fotografije i snimke svojih podviga na internetu.

U dokumentarnom filmu Nikolau je ispričala da je na početku njihove veze bila znatno manje iskusna od Ivana i da je nastojala da ponovi njegove podvige. Njihova ljubavna priča počela je tokom zajedničkog putovanja u Kinu 2016. godine, kada su se penjali na neboder Goldin Finance 117 u gradu Tjenđinu.

(MONDO)