Španska policija uhapsila je Domenika Paviljanitija, poznatog kao "Don Miko", za kojeg italijanske vlasti vjeruju da je jedan od šefova mafijaške organizacije 'Ndrangeta.

Izvor: x/Policía Nacional

Španska policija uhapsila je muškarca za kojeg vjeruje da je jedan od šefova mafije u okviru italijanske kriminalne organizacije 'Ndrangeta sa sedištem u Kalabriji, saopštile su vlasti.

Italijanski tužioci u Kalabriji identifikovali su ga kao Domenika Paviljanitija, poznatog i kao "Don Miko", za kojim je 2022. godine izdat evropski nalog za hapšenje.

Osumnjičeni je zadržan u Soriji, oko 200 kilometara severoistočno od Madrida, saopštila je španska policija u nedelju uveče. Do hapšenja je došlo nakon višemjesečne zajedničke istrage španskih i italijanskih vlasti, dodala je policija.

Paviljaniti je u Italiji optužen za brojna krivična djela, uključujući nasilne zločine, krijumčarenje droge i pranje novca, saopštila je španska policija. Prijeti mu zatvorska kazna od 19 godina, piše njemačka agencija DPA.

Objavljen snimak

Video-snimak koji je španska policija objavila na društvenoj mreži Iks prikazuje kako ga odvode sa lisicama na rukama, a on ne pruža otpor. Očekuje se da će narednih dana početi postupak njegovog izručenja Italiji kako bi tamo mogao da odsluži kaznu, saopštilo je tužilaštvo Kalabrije.

Agentes de@policiahan detenido en#Soriaa D.P., presunto líder de uno de los clanes de la#Ndrangheta, en virtud de una#OEDEpor delitos contra las personas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales



Se enfrenta a 19 años de#prisión



Ha colaborado la Guardia di Finanza de…pic.twitter.com/fXffoR1tLt — Policía Nacional (@policia)June 28, 2026

Španski mediji objavili su da je 65-godišnjak jedan od najtraženijih italijanskih bjegunaca i da je više puta bio hapšen u Španiji.

Prvi put je uhapšen 1996. godine, a Italiji je izručen 1999. Nakon toga proveo je oko 20 godina u zatvoru, prije nego što je pušten zbog greške u obračunu trajanja kazne, pišu listovi El Mundo i El Pais.

Ponovo je uhapšen u Madridu 2021. godine, ali je kasnije pušten pošto mu je kazna istekla. Prema pisanju lista El Mundo, vodio je miran život u Soriji, gradu sa oko 40.000 stanovnika, pod zaštitom telohranitelja.

'Ndrangeta se smatra jednom od najmoćnijih mafijaških organizacija na svijetu i bila je u središtu krvavog sukoba klanova tokom osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog vijeka, u kojem je poginulo oko 700 ljudi.