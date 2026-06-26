Predsjednik SAD Donald Tramp optužio je Iran da je dronovima napao brodove koji su prolazili kroz Ormuski moreuz, navodeći da je jedan projektil pogodio veliki teretni brod, dok su preostala tri oborena. Ocenio je da je riječ o kršenju sporazuma o prekidu vatre.

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Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je da je Iran lansirao najmanje četiri drona za jednokratni napad na brodove koji su prolazili kroz Ormuski moreuz.

Kako je naveo, jedan dron pogodio je gornju palubu velikog teretnog broda.

Brod je pretrpio štetu, ali je mogao da nastavi plovidbu.

Tri drona oborena

Tramp je dodao da su preostala tri drona oborena.

On je ocijenio da napad predstavlja kršenje sporazuma o prekidu vatre.

"Ovo je, očigledno, nepromišljeno kršenje našeg sporazuma o prekidu vatre“, poručio je Tramp.