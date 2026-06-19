Hitno uhapšen muškarac sa replikom puške na plaži u Velikoj Britaniji.

Izvor: Profimedia

Prava drama dogodila se na plaži Istni u Portsmutu u Velikoj Britaniji kada je naoružani muškarac (ispostavilo se da oružje nije pravo već je u pitanju airsoft puška) šetao plažom, piše britanski "San". Policija je intervenisala zbog dvojice muškaraca koji su postavili kamp na stenama.

Jake policijske snage su brzo stigle na lice mjesta. Uhapšena su dvojica muškaraca iako se kasnije ispostavilo da puška nije bila prava već airsoft oružje.

Mnogi posetioci plaže bili su uznemireni jer je puška djelovala vrlo autentično. U tim trenucima nisu znali da li je oružje pravo ili ne.

"Poziv smo primili nešto prije 20:50 časova u nedelju, 14. juna. Prijavljeno je da se grupa muškaraca nalazi sa oružjem na plaži Istni u Sautsiju.

Policijski službenici su izašli na teren i utvrdili da je riječ o er-soft pušci. Uhapšeni su 24-godišnji muškarac iz Sautemptona i 23-godišnji muškarac iz Romzija. Njima je naknadno izrečeno upozorenje zbog posedovanja vazdušnog oružja na javnom mjestu", rekla je portparolka policije Hempšira.