U Istanbulu je došlo do iskliznuća metroa sa šina na liniji M4, pri čemu su povrijeđene tri osobe, a putnici su evakuisani kroz tunel.

Izvor: printscreen X/superhaber

U Istanbulu je danas popodne došlo do iskliznuća metroa sa šina na liniji M4, koja saobraća između Kadikoja i aerodroma Sabiha Gokčen. Prema prvim informacijama, povređene su tri osobe koje su prevezene u bolnicu.

SON DAKİKA | Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan metro, Bostancı'da raydan çıktı.



• Yolcular tahliye ediliyor.pic.twitter.com/jGkizHs2Lb — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama)June 19, 2026

Do incidenta je došlo u blizini stanice Bostandži, nakon čega su putnici evakuisani iz voza i pješke se kretali kroz tunel ka stanici. Na teren su upućene vatrogasne i medicinske ekipe, kao i službe metroa

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju putnike koji pomažu jedni drugima da izađu iz iskočenog vagona, dok su neki pokušavali da kontaktiraju porodice telefonom. Kao mogući uzrok navodi se kvar na mehanizmu skretnice.

#SONDAKİKA



Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı.



Vatandaşların tahliye edilmesi için çalışmalar devam ediyor.pic.twitter.com/VM6f4Jcn2l — Rasat Haber (@rasathaber)June 19, 2026

Iz istanbulskog metroa saopšteno je da se, zbog tehničkog kvara na liniji M4 Kadikoј-Aerodrom Sabiha Gokčen, saobraćaj trenutno odvija između stanica Maltepe i aerodroma Sabiha Gokčen, piše Rojters