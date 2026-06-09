Ministar odbrane Bugarske Dimitar Stojanov izjavio je da ta zemlja više neće slati novo oružje Ukrajini, poručivši da je potreban politički dogovor, a ne dalja eskalacija rata.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Bugarska više neće slati oružje Ukrajini, izjavio je danas ministar odbrane Dimitar Stojanov i dodao da su Ukrajini potrebni ljudi, a ne dodatno oružje.

"Već smo jasno rekli da se rat u Ukrajini neće riješiti na bojnom polju. Svjedoci smo rata iscrpljivanja i bez obzira na količinu nagomilanog naoružanja, jedini rezultat je gubitak ljudskih života. Ukrajina već ima dovoljno oružja i ne planiramo da isporučujemo nova sredstva ukrajinskoj vojsci", rekao je Stojanov novinarima u Sofiji.

Bugarski premijer Rumen Radev, čija je vlada stupila na dužnost nakon ubjedljive pobjede na izborima u aprilu, godinama se protivi naoružavanju Ukrajine i zalaže se za "diplomatska rešenja".

Bugarska, koja je članica NATO i Evropske unije, pružala je vojnu pomoć Ukrajini od kada je Rusija pokrenula invaziju 2022. godine.

Isporuke, uglavnom naoružanja sovjetske proizvodnje, imale su značajnu ulogu u ranim fazama rata, ali su zbog političkih kontroverzi u zemlji često realizovane preko trećih država.

Stojanov je poručio da je vrijeme da se strane vrate za pregovarački sto "kako bi se tražio pravedan mir koji će biti definisan od obje strane".

"Naravno, uloga Evropske unije je izuzetno važna", rekao je on, dodajući da bi EU teško mogla da preuzme ulogu posrednika, "iz prostog razloga što je i sama pružala podršku Ukrajini u ovom ratu".

Stojanov je takođe najavio da Bugarska planira da do 2030. godine poveća izdvajanja za odbranu na pet odsto bruto domaćeg proizvoda.