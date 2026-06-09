NATO snage su oborile bespilotnu letjelicu iznad Letonije nakon što je dron, navodno iz pravca Rusije, ušao u vazdušni prostor te zemlje.

Izvor: X/@markomihkelson

Snimak koji prikazuje kako francuski lovački avion Rafal obara bespilotnu letjelicu iznad Letonije pokazuje kako se rat dronovima, podstaknut ruskom invazijom na Ukrajinu, sve više preliva preko granica i naglašava rastuću prijetnju koju bespilotne letjelice predstavljaju za NATO.

Francuske vazduhoplovne snage potvrdile su da su njihovi Rafale avioni, trenutno raspoređeni u susjednoj Litvaniji, poletjeli kao odgovor na upad drona.

Dron je identifikovan prije nego što ga je jedan od lovaca oborio iznad nenaseljenog područja. Incident je bio "demonstracija posvećenosti francuskih oružanih snaga doprinosu bezbijednosti istočnog krila Evrope", saopšteno je iz službe na platformi X.

Letonske oružane snage objavile su više detalja, navodeći da je jutros u 9:20 po lokalnom vremenu izdato žuto upozorenje za okruge Ludza, Balvi i Aluksne, što je dovelo do polijetanja NATO lovaca.

U 9:40 nivo upozorenja je podignut na narandžasti za okruge Ludza i Rezekne, kada je potvrđeno da letjelica ulazi u letonski vazdušni prostor. Vojni portparol izjavio je za Rojters da je dron u letonski vazdušni prostor ušao iz Rusije. Vlasti su upozorile stanovnike tih područja da "potraže zaklon u zatvorenim prostorijama, zatvore prozore i vrata i pridržavaju se pravila dva zida".

U 10:05 letonske oružane snage potvrdile su da su NATO lovci bili iznad okruga Rezekne i da je "strana" bespilotna letjelica oborena iznad opštine Berzgale.

To područje se nalazi na manje od 35 kilometara od ruske granice i oko 550 kilometara od najbliže ukrajinske granice, pri čemu Bjelorusija, blizak saveznik Moskve, odvaja Letoniju i Ukrajinu.

NATO airpower in action this morning, safeguarding Latvian airspace.pic.twitter.com/Ugzbx8aaZS — Marko Mihkelson (@markomihkelson)June 8, 2026

Iako je i ranije bilo sličnih incidenata, ovo je prvi put da je takvo obaranje zabilježeno kamerom. Na društvenim mrežama kruže najmanje dva snimka koja prikazuju događaj iz različitih uglova.

Jedan prikazuje trenutak kada Rafal ispaljuje raketu vazduh-vazduh, koja ostavlja jasan dimni trag pre nego što eksplodira nekoliko sekundi kasnije.

Drugi snimak prikazuje posledice obaranja. U pozadini oba snimka vidi se još jedan trag, ali nije jasno da li je to dokaz prethodnog ispaljivanja rakete ili kondenzacioni trag drugog aviona.

U tipičnoj konfiguraciji za misiju nadzora vazdušnog prostora Baltika, Rafale je naoružan raketama vazduh-vazduh MICA. Ovo oružje, koje djeluje izvan vizuelnog dometa, može biti opremljeno aktivnim radarskim ili infracrvenim sistemom navođenja, a obično se koristi kombinacija oba.

Raketa MICA koristi motor sa vektorskim potiskom za poboljšanu agilnost i ima deklarisani maksimalni domet od oko 60 kilometara.