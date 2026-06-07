Tramp tvrdi da su Sjedinjene Države morale da bombarduju Iran u junu 2025. jer je Iran navodno bio blizu stvaranja atomske bombe.

Izvor: @maddenifico/X

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je otkrio nove podatke o napadima na Iran u junu 2025. godine, a komentarisao je i aktuelnu situaciju u ratu na Bliskom istoku sa Iranom u velikom intervjuu za "Meet the Press" na "NBC" televiziji. Prema njegovim riječima, Sjedinjene Države su u junu 2025. morale da bombarduju tri iranska nuklearna postrojenja inače bi se dogodila "globalna nuklearna katastrofa".

Tramp tvrdi da je Iran navodno bio blizu pravljenja atomske borbe. Zbog toga je, kako je objasnio, morao da pošalje B-2 bombardere da hitno reaguju.

"Bili su veoma blizu nuklearnog oružja. Poslao sam B-2 bombardere prije nekih devet, deset mjeseci.

I oni su zbrisali, potpuno zbrisali to postrojenje. Spasao sam stvar. Imali smo izbor: da im dopustimo da dobiju nuklearno oružje i da se pretvaramo da je sve u redu, ili da reagujemo. Da nismo ušli tamo sa B-2 bombarderima, oni bi u ovom trenutku imali nuklearno oružje, a pola svijeta bi već sada moglo da bude zbrisano sa lica zemlje", objasnio je Tramp.

Potom je komentarisao aktuelni sukob sa Iranom koji traje od subote 28. februara. Ponovio je da je uništena iranska mornarica, kao i iransko vazduhoplovstvo.