Prema njihovim riječima, ta grant podrška za tehničku pomoć, vrijedna gotovo 300.000 eura, podržaće modernizaciju CEDIS-a i pomoći u pripremi budućih investicija.

Izvor: cedis

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) saopštio je da je juče potpisao trojni sporazum o partnerstvu sa Francuskom razvojnom agencijom (AFD) i kompanijom EDF International Networks (EDF IN), čime je, kako tvrde, uspostavljena strateška tehnička saradnja usmjerena na modernizaciju crnogorske distributivne elektroenergetske mreže i jačanje kapaciteta za energetsku tranziciju.

Prema njihovim riječima, ta grant podrška za tehničku pomoć, vrijedna gotovo 300.000 eura, podržaće modernizaciju CEDIS-a i pomoći u pripremi budućih investicija.

Iz CEDIS-a su kazali da je sporazum zaključen u okviru AFD-ovog programa tehničke pomoći FEXTE, uz bespovratna sredstva u iznosu do 290.000 eura, kao i mogućnost dodatne podrške za pripremu budućih investicionih aktivnosti.

"Partnerstvo će CEDIS-u omogućiti pristup ekspertizi EDF Grupe u oblasti upravljanja distributivnim sistemima, sa posebnim fokusom na: digitalizaciju mreže i razvoj rješenja za pametne mreže; automatizaciju distributivne mreže; unapređenje planiranja mreže i optimizaciju investicija; povećanje otpornosti elektrodistributivnog sistema; olakšanu integraciju obnovljivih izvora energije i usklađivanje sa evropskim energetskim standardima", navodi se u saopštenju CEDIS-a.

Izvršni direktor CEDIS-a, Vladimir Ivanović, istakao je da ovaj sporazum predstavlja važan korak u modernizaciji distributivne mreže Crne Gore i jačanju međunarodne saradnje.

"Naše partnerstvo sa AFD-om i EDF International Networks potvrđuje da je CEDIS prepoznat kao pouzdan partner u energetskoj tranziciji Crne Gore. Saradnja sa jednom od vodećih evropskih energetskih grupacija omogućiće nam da dodatno ojačamo naše stručne i tehničke kapacitete, unaprijedimo planiranje razvoja mreže i stvorimo uslove za veću integraciju obnovljivih izvora energije", rekao je Ivanović.

Zamjenik generalnog direktora AFD-a, Bertrand Walckenaer, da taj sporazum odražava njihovu posvećenost podršci energetskoj tranziciji Crne Gore.

"...Kroz sveobuhvatan pristup koji kombinuje bespovratno finansiranje, tehničku ekspertizu i perspektivu dugoročnih investicija. On predstavlja konkretan primjer onoga što AFD Grupa može ponuditi zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji", rekao je Walckenaer.

Izvršni direktor EDF International, Sébastien Ruiz kazao je da im je "zadovoljstvo nam je što mogu staviti ekspertizu EDF-a u službu ovog partnerstva.

"Energetska tranzicija Crne Gore zahtijeva i viziju i tehničku stručnost. Upravo je to ono što ova saradnja treba da omogući", rekao je.

Ministar energetike i rudarstva, Admir Šahmanović, kazao je da energetska tranzicija nije samo pitanje tehnologije i infrastrukture.

"...Ona je pitanje vizije razvoja jedne države. Partnerstvo sa AFD-om i EDF International Networks potvrđuje da Crna Gora ide putem modernizacije, evropskih standarda i dugoročne energetske sigurnosti. Ulaganjem u znanje, digitalizaciju i otporniju mrežu danas, stvaramo temelje za snažniju ekonomiju, održivi razvoj i bolji kvalitet života naših građana sjutra", rekao je.

Iz CEDIS-a dodaju da će implementacija ovog sporazuma podrazumijevaće zajednički rad stručnih timova u narednom periodu, uključujući procjenu postojećeg stanja distributivne mreže, izradu preporuka za digitalnu transformaciju sistema i podršku u pripremi dugoročnih investicionih planova.

"Ova tehnička saradnja predstavlja važnu komponentu šireg partnerstva koje CEDIS razvija sa Francuskom razvojnom agencijom (AFD). Paralelno sa aktivnostima predviđenim ovim sporazumom, AFD trenutno razmatra mogućnost finansijske podrške investicionom projektu koji obuhvata rekonstrukciju šest trafostanica 35 kV i modernizaciju trafostanica 10/0,4 kV širom Crne Gore", piše u saopštenju.

U tom kontekstu, dodaju iz CEDIS-a, AFD je već obezbijedio 500.000 eura tehničke pomoći za izradu studija izvodljivosti ovog investicionog projekta.

"Kroz tehničku podršku i razmjenu znanja sa EDF International Networks, CEDIS će dodatno unaprijediti pripremu i planiranje ovih investicija, stvarajući uslove za uspješnu realizaciju budućih razvojnih projekata usmjerenih na modernizaciju distributivne mreže i jačanje energetske sigurnosti Crne Gore. Ovaj sporazum dio je šireg strateškog partnerstva između Francuske i Crne Gore, dok zemlja nastavlja svoj put ka evropskim integracijama", zaključuje se.