Sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu izjavio je da bi ruska odmazda prema Kijevu mogla da uslijedi "svakog trenutka", ističući da Moskva raspolaže svim sredstvima za snažan odgovor zbog, kako tvrdi, terorističkih napada u kojima su stradali mladi ljudi.

Odmazda prema Kijevu, na koju je Rusija ranije upozoravala, mogla bi da uslijedi svakog trenutka, pošto Moskva raspolaže svim neophodnim sredstvima za takav odgovor, izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu.

"To može da se dogodi svakog trenutka. Kada budemo smatrali da odgovor mora da bude onoliko snažan koliko smo više puta upozoravali, uzvratićemo zbog terorističkog napada u kojem su stradali naši veoma mladi ljudi", rekao je Šojgu odgovarajući na pitanje novinara TASS-a o tome da li odbijanje evropskih ambasadora da napuste Kijev može uticati na odlučnost Rusije.

"Upozorili smo koliko snažno možemo da udarimo i to smo pokazali. Imamo sva sredstva za to", ponovio je Šojgu.

(TASS/Mondo)