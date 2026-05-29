U Apelacionom sudu Crne Gore danas je održana sjednica vijeća u predmetu optuženih bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i sudije Privrednog suda Milice Vlahović Milosavljević, zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja.

To je saopšteno iz Apelacionog suda.

"Odluka o žalbama će biti donijeta u zakonskom roku, a o odluci ovog suda nakon što bude donijeta, javnost će biti blagovremeno obaviješten", piše u saopštenju.

Medenica je prvostepenom presudom podgoričkog Višeg suda početkom decembra prošle godine osuđena na godinu i devet mjeseci zatvora jer je podstrekavala na nezakonito donošenje rješenja privremene mjere u korist njenog kuma Rada Arsića.

Takvo rješenje donijela je sudija Vlahović Milosavljević koja je u tom predmetu osuđena na šest mjeseci zatvora zbog krivičnog djela "zloupotreba službenog položaja".