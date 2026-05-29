Podgorička policija uhapsila je J.B. (32) i državljanina Turske U.Y. (35) zbog sumnje da su u produženom trajanju počinili 24 teške krađe na štetu četiri renta-car agencije, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, sumnja se da su tokom maja 2026. iznajmljivali vozila, sa njih skidali djelove, a zatim ih vraćali u neispravnom stanju.

” Krivična djela su izvršili na štetu četiri renta-car agencije, od kojih su tokom maja 2026. iznajmili ukupno 24 putnička motorna vozila”, piše u saopštenju.

Dodaju da su nakon iznajmljivanja, osumnjičeni sa vozila, upotrebom podesnog sredstva, uklanjali djelove, nakon čega su automobile vraćali u neispravnom stanju.

“Pretresom stana koji koristi U.Y. pronađeni su djelovi automobila, a policija je oduzela dva putnička motorna vozila radi provjera”, zaključuje se u saopštenju.