Donald Tramp je saopštio da je otkazao planirani napad na Iran, navodeći da su u toku pregovori i da su zalivske zemlje tražile obustavu. Istovremeno je poručio da SAD ostaju spremne na udar ako ne bude dogovora o sprečavanju nuklearnog naoružavanja Irana.

Donald Tramp je u ponedeljak objavio da je otkazao planirani napad na Iran u utorak, kao odgovor na zahtjev lidera Persijskog zaliva, i rekao da su u toku "ozbiljni pregovori".

Američki predsjednik je, međutim, u poruci na svojoj društvenoj mreži Truth Social naglasio da su Sjedinjene Države spremne da pokrenu "potpun, sveobuhvatan napad na Iran u bilo kom trenutku, ako se ne postigne prihvatljiv sporazum" sa Teheranom.

On je precizirao da je zahtjev za obustavu vojne operacije došao od lidera Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji, prema njegovim riječima, veruju da je dogovor moguć.

Taj sporazum mora osigurati da Iran ne dobije nuklearno oružje, napisao je Donald Tramp.

"Vrijeme ističe za Iran i bolje im je da brzo djeluju, ili od njih neće ništa ostati", zaprijetio je američki predsjednik na Truth Social-u.

Stavovi stranaka ostali udaljeni

Teheran je u ponedeljak naznačio da je odgovorio na novi predlog Sjedinjenih Država za okončanje rata na Bliskom istoku, koji je počeo 28. februara američko-izraelskim napadom na Iran. Krhko primirje je na snazi od 8. aprila. Ali prema poslednjim izvještajima, stavovi dve strane ostaju veoma udaljeni, ističe Frans pres, prenosi Index.

Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, Vašington je predstavio listu od pet tačaka koje, između ostalog, zahtijevaju od Irana da zadrži samo jedno aktivno nuklearno postrojenje i da svoje zalihe visoko obogaćenog uranijuma prebaci u Sjedinjene Države.