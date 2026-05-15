U industrijskom postrojenju u Nirnbergu došlo je do hemijskog incidenta u kojem je više osoba povrijeđeno.

U hemijskom incidentu koji se danas dogodio u industrijskom postrojenju u Nirnbergu povrijeđeno je 30 osoba, od kojih su dvije u životnoj opasnosti, saopštile su njemačke službe za vanredne situacije.

Prema navodima Bavarskog crvenog krsta, došlo je do curenja za sada nepoznate hemikalije u fabrici u ulici Turn-und-Taksis, u gradskom naselju Šafhof, pri čemu je jedna osoba reanimirana na licu mjesta. Nakon incidenta, koji se dogodio oko 11.30 časova, na teren su upućene jake snage vatrogasaca, hitne pomoći i policije, ukupno oko 100 spasilaca.

Nadležni navode da je 20 osoba lakše povrijeđeno, osam teže, dok su dvije u kritičnom stanju. Ukupno 17 povrijeđenih prevezeno je u bolnice, dok je oko 90 ljudi zbrinuto na licu mjesta.

Uzrok nesreće i vrsta hemikalije koja je iscurila još uvijek nisu poznati, piše Bild. Vatrogasne službe ističu da se u pogonu redovno koriste različite hemijske supstance u procesu rada.

Objekat je iz predostrožnosti evakuisan, a nadležni navode da nema opasnosti po stanovništvo jer su se ispuštene supstance zadržale unutar zgrade.