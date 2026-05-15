Predsjednik Zelenski potvrdio je povratak 205 ukrajinskih vojnika iz ruskog zatočeništva. Riječ je o prvoj fazi šire razmjene dogovorene po principu "1000 za 1000".

U najnovijoj razmjeni zarobljenika iz ruskog zatočeništva vratilo se 205 ukrajinskih vojnika, potvrdio je danas predsjednik Volodimir Zelenski. Riječ je o prvoj fazi šire razmjene dogovorene po načelu "1000 za 1000". Gotovo svi oslobođeni vojnici proveli su u zarobljeništvu četiri godine, odnosno veći dio trajanja ruske invazije, piše Kijev independent.

Oslobođeni i vojnici Azovstalja

Prema riječima Zelenskog, starost oslobođenih ukrajinskih vojnika kreće se od 21 do 62 godine. Među njima su vojnici i oficiri iz kopnenih snaga, mornarice, vazdušno-jurišnih snaga i Državne granične službe, ali i branioci čuvene čeličane Azovstalj u Mariupolju.

"Nastavljamo da se borimo za sve koji su još u zarobljeništvu", poručio je Zelenski u objavi na Telegramu.

Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je povratak 205 svojih vojnika. Naveli su da se oni trenutno nalaze u Belorusiji, gdje će im biti pružena psihološka i medicinska pomoć.

205 Ukrainians are home.

Today, warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard, and the State Border Guard Service are returning from Russian captivity. This is the first stage of the 1,000-for-1,000 exchange.



— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2026

Rijedak kanal komunikacije u senci pregovora

Razmjene ratnih zarobljenika, uz gotovo mjesečne repatrijacije, ostaju jedan od rijetkih funkcionalnih kanala komunikacije između Kijeva i Moskve od početka ruske invazije 2022. godine. Do ove razmjene dolazi u trenutku dok mirovni pregovori pokrenuti na inicijativu SAD stagniraju, a čini se da američki predsjednik Donald Tramp gubi interesovanje za Ukrajinu.

Prethodna razmjena dogodila se prije gotovo mjesec dana, za vrijeme Uskrsa u aprilu, kada se 175 ukrajinskih ratnih zarobljenika i sedam civila vratilo iz ruskog zatočeništva u zamjenu za isti broj ruskih zarobljenika i civila.

Ukraine brought home 205 prisoners in the first stage of a 1000-for-1000 exchange. Most were Mariupol defenders captured in 2022, including Azov fighters from Azovstal. — WarTranslated (@wartranslated) May 15, 2026

Pozadina dogovora o velikoj razmjeni

Ranije ovog mjeseca, 8. maja, američki predsjednik Donald Tramp najavio je iznenadnu razmjenu zarobljenika i privremeni prekid vatre u Ukrajini od 9. do 11. maja, što se poklopilo sa ruskim proslavama Dana pobjede. Tramp je tada najavio da će razmjena obuhvatiti povratak po 1000 ratnih zarobljenika sa svake strane.

Trampova objava uslijedila je dan nakon što je ukrajinski ministar odbrane Rustem Umerov otputovao u Majami na razgovore sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom. Teme razgovora bile su upravo razmjena zarobljenika i napori za oživljavanje zaustavljenih mirovnih pregovora sa Rusijom.

Ukrajinski Koordinacioni štab za postupanje sa ratnim zarobljenicima objavio je 10. maja da je Rusiji dostavljen "Spisak 1000" za veliku razmjenu, sastavljen prema dužini boravka ukrajinskih vojnika u zatočeništvu.

Ukraine secured the release of 205 service members from Russian captivity on May 15, marking the first phase of a large-scale "1,000-for-1,000" exchange.



— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 15, 2026

Liječenje za povratnike i zahvalnost posrednicima

Oslobođeni ukrajinski vojnici biće prevezeni u medicinske centre radi pregleda i daljeg liječenja, uključujući i rehabilitaciju, rekao je Zelenski. Nije precizirao da li će se održati dalje faze razmjene "1000 za 1000".

Zelenski je zahvalio Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenim Arapskim Emiratima na "ključnom posredovanju i pomoći".

"Zahvaljujemo i svim nadležnim službama i organizacijama koje su pomogle u sprovođenju ove razmjene", dodao je.