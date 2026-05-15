Ukrajinska vojska navodno je tokom noći izvela masovan napad dronovima na više ruskih regiona, a najveća šteta prijavljena je u Rjazanju, gdje je izbio veliki požar u jednoj od najvećih ruskih rafinerija nafte.

Ukrajinska vojska navodno je tokom noći 15. maja izvela veliki napad dronovima na rusku vojnu i energetsku infrastrukturu u više ruskih regiona, objavili su ruski Telegram kanali, a prenosi Kijev Independent.

Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju ogroman požar u području rafinerije nafte u Rjazanju, jedne od najvećih u Rusiji. Iznad grada su se i tokom jutra nakon napada dizali veliki stubovi dima.

Rjazanjska rafinerija, koja godišnje preradi više od 17 miliona tona nafte, već je više puta bila meta ukrajinskih napada zbog svoje uloge u snabdevanju ruske ratne mašinerije gorivom.

Apocalyptic scenes from Russia's city of Ryazan at this hour, as Ukrainian strikes manhandle the remnants of the Russian oil industry.

Guverner Rjazanjske oblasti Pavel Malkov izjavio je da su ostaci dronova pogodili neimenovano preduzeće u regionu, kao i nekoliko stambenih zgrada. Takođe tvrdi da su u napadu poginule tri osobe, a 12 ih je povrijeđeno.

Razmjere štete zasad nisu jasne

Drugdje u Rusiji, Telegram kanali, pozivajući se na dojave građana, objavili su da se dim tokom noći dizao iz područja vojnog aerodroma u Jejsku, u Krasnodarskom kraju, nakon djelovanja protivvazdušne odbrane.

Kijev Independent navodi da ne može nezavisno da potvrdi izvještaje o napadima niti tvrdnje ruskih zvaničnika. Ukrajinska vojska zasad se nije oglasila o navodnim udarima.

Rjazanj se nalazi oko 450 kilometara od ukrajinsko-ruske granice kod Sumske oblasti i oko 180 kilometara jugoistočno od Moskve.

This is called a rude awakening



“I honestly don’t know what to say. Sorry for the language, but this is f*cked up.”



— A woman from Ryazan as she wakes up to smoke over the city.pic.twitter.com/hM3wVMcLQc — Natalka (@NatalkaKyiv)May 15, 2026

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin objavio je da je pet ukrajinskih dronova oboreno dok su se približavali ruskoj prestonici nešto pre ponoći 14. maja. Aerodromi Domodedovo i Šeremetjevo privremeno su obustavili saobraćaj zbog napada.

Eksplozije su se čule i u Jevpatoriji i Sakiju na okupiranom Krimu, objavio je Telegram kanal "Crimean Wind".

Osveta za Kijev

Najnoviji navodni ukrajinski napad dogodio se samo dan nakon smrtonosnog ruskog raketnog i dronskog napada na Kijev, u kojem je poginula najmanje 21 osoba, a najmanje 47 ih je povrijeđeno.

Nakon napada na Kijev, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je 14. maja da je vojsci naložio pripremu "mogućih formata ukrajinskog odgovora".

A large Ukrainian drone attack continues against the Ryazan oil refinery, which is burning heavily.

Ukrajinski dronovi poslednjih nedelja sve češće gađaju rusku naftnu i gasnu infrastrukturu, u sklopu šire kampanje usmjerene na smanjenje energetskih prihoda Moskve, jednog od ključnih izvora finansiranja ruske ratne mašinerije.

Prema podacima koje je prikupio Blumberg, ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu u aprilu su dostigli najviši nivo u poslednja četiri mjeseca, sa najmanje 21 zabilježenim udarom na rafinerije, naftovode i naftna postrojenja na moru.