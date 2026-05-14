Naučnici su potvrdili postojanje Zelandije, osmog kontinenta planete Zemlje. Ova ogromna kopnena masa skrivena ispod Tihog okeana zauvijek mijenja sve što smo znali o našoj geološkoj istoriji.

Vjekovima je čovječanstvo vjerovalo da Zemlja ima samo sedam kontinenata, ali naučnici sada tvrde da se ogromna skrivena kopnena masa široka skoro 4,9 miliona kvadratnih kilometara sve vrijeme tiho nalazila ispod južnog Pacifika. Poznat kao Zelandija, ovaj misteriozni podvodni svet ostao je uglavnom nevidljiv ispod okeana, dok su samo mali djelovi poput Novog Zelanda virili iznad površine, piše Geekspin.

Sada nova geološka otkrića konačno otkrivaju prave granice onoga, za šta istraživači vjeruju da bi mogao biti davno izgubljeni - osmi kontinent Zemlje, a ovo otkriće mijenja sve što su naučnici mislili da znaju o drevnoj prošlosti planete.

Kako je Zelandija nestala ispod okeana

Naučnici veruju da je priča Zelandije počela prije više od 100 miliona godina, kada su Zemljini kontinenti bili spojeni u ogromni superkontinent nazvan Gondvana. Ova ogrona kompnena masa uključivala je današnju Južnu Ameriku, Afriku, Antarktik, Australiju i djelove Azije. Tokom miliona godina Gondvana se polako raspadala, a jedan od odvojenih djelova na kraju je postao Zelandija.

Istraživači predvođeni Nikom Mortimerom otkrili su da su snažna tektonska pomjeranja postepeno odgurnula Zelandiju od Zapadnog Antarktika prije oko 85 miliona godina, prije nego što se kasnije odvojila od Australije. Kako je kopnena masa postajala izolovana, njena kora se vremenom razvlačila, stanjivala i hladila. To slabljenje dovelo je do toga da veliki dio kontinenta polako potone ispod površine okeana.

Novi dokazi jačaju status Zelandije kao kontinenta

Decenijama su mnogi geolozi sumnjali da je ovaj ogromni podvodni region više od obične kolekcije razbacanih fragmenata. Međutim, bez konačnih dokaza, naučna zajednica oklijevala je da ove potopljene visoravni i grebene proglasi pravim kontinentom, često ih odbacujući kao puke ostatke većih kopnenih masa, navodi se na portalu Geekspin.

Ta perspektiva se promijenila zahvaljujući modernoj tehnologiji i novim podacima. Istraživači su koristili geohoronologiju, specijalizovanu tehniku koja mjeri radioaktivni raspad u mineralima kako bi precizno odredila starost stena, da bi napravili tačnu vremensku liniju nastanka regiona.

"Datiranjem ovih stijena i proučavanjem magnetnih anomalija koje su pokazivale, uspjeli smo da mapiramo glavne geološke jedinice širom sjeverne Zelandije," objasnili su istraživači.

Izvlačeći uzorke sa morskog dna pomoću sofisticirane opreme za iskopavanje, tim je pronašao pješčar, vulkanske oblutke i bazaltne lave. Ovi materijali, koji potiču još iz ranog perioda krede i eocena, pružili su ključne dokaze koji su bili potrebni. Nalazi potvrđuju da ova skrivena masa poseduje isti geološki DNK kao sedam kontinenata koje danas prepoznajemo, čime je konačno učvršćen njen status posebnog svijeta.

Magnetni dokazi pomažu u otkrivanju pravog oblika Zelandije

Naučnici su se takođe oslanjali na magnetne podatke kako bi otkrili skrivenu strukturu Zelandije ispod okeana. Proučavajući neobične magnetne obrasce duboko ispod morskog dna, istraživači su identifikovali tragove drevne vulkanske aktivnosti koji su pomogli u određivanju granica potopljenog kontinenta.

Ovi magnetni signali tijesno su se poklapali sa starošću stena prikupljenih iz izvučenih uzoraka, uključujući velika područja intrapločastog bazalta nastalog tokom krede i eocena. Ovo otkriće pružilo je istraživačima snažnije dokaze da je Zelandija mnogo više od razbacanih djelova okeanske kore, piše Geekspin.

Umjesto toga, organizovani geološki obrasci pokazali su da podvodna kopnena masa ima istu vrstu strukture kakva se vidi kod priznatih kontinenata, dodatno podržavajući status Zelandije kao skrivenog osmog kontinenta Zemlje.

Zašto su naučnici fascinirani Zelandijom

Istraživači vjeruju da Zelandija pruža retku priliku za bolje razumijevanje kako se kontinenti mijenjaju i razvijaju dok se Zemljine tektonske ploče pomjeraju tokom miliona godina. Pošto većina kopnene mase ostaje skrivena ispod okeana, sačuvala je geološke dokaze koji možda više ne postoje na kontinentima iznad nivoa mora.

"Podvodni status Zelandije ni na koji način ne umanjuje njen geološki značaj," izjavio je istraživač iz GNS Science.

Naučnici kažu da potopljeni kontinent pruža važan uvid u to kako pomeranja ploča mogu vremenom preoblikovati kontinente. Studije sedimentnih stena Zelandije pokazuju da su neka područja vjerovatno ostala iznad vode dugo nakon što se kopnena masa odvojila od susjednih kontinenata tokom kasne krede. U međuvremenu, uzorci bazalta ukazuju na mlađe talase vulkanske aktivnosti koji su se pojavili kako su se razvijale nove granice tektonskih ploča.

Čak i uz nedavne proboje, veliki dio Zelandije ostaje neistražen ispod južnog Tihog okeana. Istraživači vjeruju da bi napredni alati poput seizmičkog snimanja i dubokomorskog bušenja mogli otkriti još više o strukturi, istoriji i nastanku potopljenog kontinenta u godinama koje dolaze.

Očekuje se da će buduće međunarodne studije i terenske ekspedicije dodatno istražiti ulogu Zelandije u globalnoj tektonskoj aktivnosti i kretanju kontinenata. Istovremeno, ovo otkriće nastavlja da podstiče raspravu među naučnicima o tome šta se zaista kvalifikuje kao kontinent.