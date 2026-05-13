Generalni sekretar NATO-a Mark Rute predstavio je viziju "NATO 3.0" kao jačanje Evrope unutar snažnijeg saveza, ističući veću odgovornost evropskih članica za odbranu, dok je Rusiju označio kao najdirektniju prijetnju Alijansi zbog rata u Ukrajini.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute je u srijedu opisao "NATO 3.0" kao viziju za "jaču Evropu u jačem NATO-u", ističući da transatlantski savez ostaje utemeljen u saradnji sa Sjedinjenim Državama, dok istovremeno ohrabruje evropske saveznike da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu konvencionalnu odbranu, javila je Anadolija.

Govoreći nakon sastanka Bukureške devetke (B9), Rute je rekao da Rusija ostaje "najznačajnija i najdirektnija prijetnja" alijansi zbog rata u Ukrajini.

"Ne smijemo spustiti gard. Uvijek ćemo činiti ono što je potrebno da odbranimo svaki centimetar teritorije NATO-a", rekao je on, ističući pojačane mjere odvraćanja i odbrane duž istočnog krila NATO-a i na krajnjem sjeveru.

Odbrambena izdvajanja

Rute je rekao da alijansa sada mora dodatno povećati vojne kapacitete, proizvodnju i potrošnju odbrambene opreme pred ovogodišnji samit NATO-a u Ankari.

Objašnjavajući koncept "NATO 3.0", Rute je rekao da model predviđa "jaču Evropu u jačem NATO-u", pri čemu SAD nastavljaju da pružaju nuklearnu i konvencionalnu podršku dok evropske članice preuzimaju veću odgovornost za konvencionalnu odbranu.

Rute je još jednom pohvalio američkog predsjednika Donalda Trampa zbog ohrabrivanja saveznika da povećaju izdatke za odbranu, nazvavši prošlogodišnji samit NATO-a u Hagu "jednim od najvećih spoljnopolitičkih uspjeha američkog predsjednika".

On je napomenuo da neke članice NATO-a sada planiraju da premaše cilj od pet procenata prije 2035. godine.

Tenzije sa Vašingtonom

Govoreći o zabrinutosti zbog tenzija između Vašingtona i nekih evropskih saveznika zbog američkih i izraelskih napada na Iran, Rute je priznao "razočaranje u Sjedinjenim Državama" zbog reakcija nekih saveznika, ali je rekao da su evropske zemlje "čule poruku".

"Zaista radimo zajedno na ovome", rekao je on, ukazujući na saradnju na obezbjeđivanju Ormuskog moreuza, uključujući operacije razminiranja i prethodno pozicioniranje vojnih sredstava.

Rat u Ukrajini

Osvrćući se na rat između Rusije i Ukrajine, naglasio je potrebu da se nastavi vojna podrška Ukrajini do smislenih mirovnih pregovora.

"Moram reći da je lopta očigledno na strani Vladimira Putina. On mora da učestvuje u mirovnim pregovorima. On to još ne radi. Mora biti spreman da učestvuje u mirovnim pregovorima kako bi se zaista angažovao u njima", zaključio je Rute.